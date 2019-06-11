【逃犯條例】警針對修例部署每日5000警力　軍裝便裝全佩槍 (20:40)

《逃犯條例》修訂爭議不絕，消息人士透露，警方因應周一（10日）凌晨立法會外衝突，今晚（11日）8時起加強部署，由周日（9日）的2000以上警力，提升至每日5000以上，直至法案通過，而整個行動的總指揮，亦提升至由警務處副處長（行動）鄧炳強負責。
據了解，警方負責處理公眾活動的警員以往不會佩槍，但因應近日情况惡化，不論軍裝或便裝，即日起均會佩槍。
《逃犯條例》明日在立法會恢復二讀，坊間有不少團體或個人號召到立法會外集會。今晚約7時半，明報記者見金鐘地鐵站有大批警員在場，有警員截停並搜查市民的背囊。
消息指出，警方今晚8時起，啟動代號「Tiderider」的行動，每日以5000警力在港島各處佈防，包括各區總區應變大隊、機動部隊及俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，主力保護立法會及政府總部，以及周邊的行車路，以防有人佔路。刑偵探員則負責拘捕行動，而警方「神秘部門」刑事情報科則會負責監察及跟蹤「重點人物」。部分參與行動警員由8小時一更改為12小時一更。
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