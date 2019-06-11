禾寮坑村兇殺案　水電工謀殺罪成囚終身 (19:55)

被告韓勤疇（現年68歲）早前否認於前年3月17日，在沙田禾寮坑路禾寮坑村一寮屋內謀殺男子黃金帶（終年63歲）。3女4男陪審團今以5比2裁定被告謀殺罪名成立。

控方表示，被告有9次案底，其中8次與暴力有關，而他有小學的教育程度。辯方表示，被告只有70智商，屬智力邊緣位置，而他還押期間曾接受腸臟切除手術，有可能患癌。

法官判刑時表示，這是一宗恐怖謀殺案，事主多處嚴重受傷致死，無人知道死者和被告之間如何爭拗，但別無他選，依例判處他終身監禁。

控方開案陳辭指出，被告和事主均住在禾寮坑村，兩人均負責維修村內食水和供電系統。被告於案發日下午5時49分報警，稱自己在家被人襲擊受傷。被告在警方和救護員到場後指出，襲擊他的人仍在屋內。惟警方進屋後發現，屋內的牆壁和地板均佈滿大量血迹，在最裏面的房間發現事主倒臥在血泊中，附近有一柄染血槌子。事主送院途中證實死亡。驗屍結果顯示，死者身上有多處由鈍物襲擊而成的傷勢，其頭骨和腳有骨折。

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