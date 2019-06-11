【逃犯條例】周三立會特首質詢押後　民主派議員禮賓府請願促撤回修例 (18:53)

民主黨在facebook直播請願情况，其間林卓廷稱多名警員受上級命令，非法使用武力趕走和平示威的立法會議員。他與數名警員理論後，被警員架着雙手帶到示威區。警方亦要求其他請願議員前往示威區，並展示黃旗警告他們「現正違反法例」，許智峯等強調他們是和平示威，多名警員再架着其餘請願議員雙手把他們帶走，其中許智峯被帶離時，一直用咪叫喊「反送中，抗惡法」及「立即停止使用武力」。

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