【逃犯條例】周三立會特首質詢押後　民主派議員禮賓府請願促撤回修例 (18:53)

《逃犯條例》修訂明日（12日）在立法會恢復二讀，立法會主席梁君彥下午宣布，原定明日早上11時舉行的特首質詢時間改至稍後日期舉行，立法會例會則提早至明早11時開始。民主派9名議員因此在傍晚冒雨到禮賓府門外請願，要求特首林鄭月娥立即撤回《逃犯條例》修訂。
民主黨在facebook直播請願情况，其間林卓廷稱多名警員受上級命令，非法使用武力趕走和平示威的立法會議員。他與數名警員理論後，被警員架着雙手帶到示威區。警方亦要求其他請願議員前往示威區，並展示黃旗警告他們「現正違反法例」，許智峯等強調他們是和平示威，多名警員再架着其餘請願議員雙手把他們帶走，其中許智峯被帶離時，一直用咪叫喊「反送中，抗惡法」及「立即停止使用武力」。
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