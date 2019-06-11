【沙中線工程問題】運房局重新檢視紅磡至金鐘段通車時間　未交代時間表 (18:45)

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去年沙中線爆出多項工程問題，政府及港鐵其後多次強調，沙中線紅磡至金鐘段通車時間維持在2021年，但運房局今日在文件中表示，由於受灣仔發展計劃工地交接影響、會展站地底的複雜情况、因沉降而暫停會展站挖掘工程的安排，加上要預留彈性在會展站上蓋興建會議中心，沙中線「紅磡至金鐘段」工程進度因此受影響，將視乎紅磡站擴建工程全面評估策略的最終結果，再檢討能維持2021年通車的目標。

港鐵已於今年4月底完成全面評估策略第二階段、即鑿石屎檢驗鋼筋接駁情况，預計會在本月底之前完成第三階段分析，並向政府及調查委員會提交報告。

文件又披露，除了紅磡站外，港鐵正審核沙中線其他車站關鍵文件紀錄，相關工作已大致完成。結果顯示，整體上約有九成與結構有關的檢查及測量申請表格（RISC表格）能在審核中呈示；至於餘下約一成，港鐵正檢視相關的佐證資料，包括照片紀錄及工地日誌等，並未直接解釋是否有一成文件缺失。

此外，港鐵更新了會展站以東連接隧道沉降監測點的預設停工指標，以及最新沉降數字，顯示至少有4個監測點自去年6月後，沉降幅度上升約一倍，超過原定的停工指標，相關監測點的停工指標亦相應放寬約一倍。

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