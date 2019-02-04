【逃犯條例】警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警　料明日約2000人立法會外集會 (18:01)

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，5個團體分別為香港島各界聯合會、香港廣東社團聯會、旅遊從業員聯會、民陣，以及香港基督徒社關團契。其中3個團體表示，將於明早7時至8時在立法會及政府總部一帶舉行集會，共涉1500人；另外兩個團體擬由早上7時半至晚上10時，在相同地方集會，共涉500至600人。警方仍在與4個未獲不反對通知書的主辦單位商討集會細節，希望稍後有共識，可確保集會安全有序進行。但吳樂俊未透露是哪個團體已獲不反對通知書。

吳樂俊稱，暫未有針對集會的封路或改道安排；警方會因應情況及需要，在立法會及政總一帶作適當部署，有需要時會封路或改道。他並指出，明日為上班日，呼籲參與公眾集會的市民，盡量使用公共交通工具到場。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，若市民欲在添馬公園集會，必須先通知警方；如果有人打算用車堵路，交通部會適當處理，迅速移離堵路車輛。

江永祥稱，周一（10日）凌晨立法會外衝突後，警方仍發現網上有大量信息，呼籲市民繼續訴諸暴力，包括呼籲襲警及搶警槍。他強調，作出有關呼籲者，已屬犯罪。

江永祥又說，警方亦發現有人在網上呼籲公眾活動參加者，攜帶石膏粉、煙霧彈和乾冰等，意圖在公眾活動製造混亂及「誣蔑警察曾經用催淚煙」；亦有人教人製造汽油彈或其他致命武器，對公共安全構成極大危險。江永祥強調，若發現有人使用這些武器，警方「定必會使用適當武力立刻制止」。

另外，江永祥表示，警方昨晚在西九龍總區拘捕一名男子，涉嫌藏有攻擊性武器及藏有工具可作犯罪用途，並搜出自製防暴盾及摺刀。但江永祥在追問下拒絕透露案件詳情，僅稱警方仍在調查。

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