【逃犯條例】蔡若蓮：各校校本處理學生罷課　學生安全利益為先 (16:56)

坊間近日有倡議學校或教師罷課，表態反對《逃犯條例》修訂，教育局副局長蔡若蓮今日（11日）下午見記者表示，局長楊潤雄今日與各辦學團體、校長會及議會代表見面，理解他們在確保學校可正常運作的需要，以及他們的關注。
蔡若蓮表示，希望學生能有多角度思考，合情合理合法表達意見，注意自身安全，不要做違法的事；若有學生罷課，各校可依其校本機制處理，但均需以學生安全及利益為最優先考慮，亦要尊重學生有不同意見。她否認此舉是施壓，稱不能對業界當前情况不聞不問。
重申教育局反對罷課 籲教師優先考慮學生學習
至於教師若有意罷課，蔡若蓮稱，相信學校各有渠道安排跟教師溝通，教師亦應會以不影響學生學習為最優先考慮。
蔡若蓮重申，教育局反對罷課，學校及師生均宜以恰當方法表達意見；對中學校長會公開呼籲暫緩立法，蔡若蓮稱，公眾可自由表達意見，政府會聽到。
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