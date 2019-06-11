港聞
下一篇 上一篇

【逃犯條例】蔡若蓮：各校校本處理學生罷課　學生安全利益為先 (16:56)

坊間近日有倡議學校或教師罷課，表態反對《逃犯條例》修訂，教育局副局長蔡若蓮今日（11日）下午見記者表示，局長楊潤雄今日與各辦學團體、校長會及議會代表見面，理解他們在確保學校可正常運作的需要，以及他們的關注。

蔡若蓮表示，希望學生能有多角度思考，合情合理合法表達意見，注意自身安全，不要做違法的事；若有學生罷課，各校可依其校本機制處理，但均需以學生安全及利益為最優先考慮，亦要尊重學生有不同意見。她否認此舉是施壓，稱不能對業界當前情况不聞不問。

重申教育局反對罷課　籲教師優先考慮學生學習

至於教師若有意罷課，蔡若蓮稱，相信學校各有渠道安排跟教師溝通，教師亦應會以不影響學生學習為最優先考慮。

蔡若蓮重申，教育局反對罷課，學校及師生均宜以恰當方法表達意見；對中學校長會公開呼籲暫緩立法，蔡若蓮稱，公眾可自由表達意見，政府會聽到。

逃犯條例　相關報道：

聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐

預留66小時審議 料下周四表決 梁君彥：時間十分寬鬆

社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」 44社福團體6‧12罷工

教協周六辦集思會 籌備全港教師罷課

7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級

立法會秘書處發急件 即時關閉示威區

44社福團體6‧12罷工 張超雄：林鄭月娥逼出來的

大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食

立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例

葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史

中學校長會盼政府暫緩立法　不贊成師生罷課表達訴求

林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突

坊間醞釀罷市　鍾國斌：自己搵自己笨

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓

有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 蔡若蓮 楊潤雄 罷課 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例．多圖】立會周三凌晨起發黃色警示　大批市民聚集添馬公園公民廣場
【逃犯條例．多圖】立會周三凌晨起發黃色警示　大批市民聚集添馬公園公民廣場
【逃犯條例．反修例遊行】記協晤警　關注警清場粗暴干預採訪
【逃犯條例．反修例遊行】記協晤警　關注警清場粗暴干預採訪
【逃犯條例．短片】金鐘站大批警員截查市民搜袋　民陣人權監察譴責濫權
【逃犯條例．短片】金鐘站大批警員截查市民搜袋　民陣人權監察譴責濫權
【逃犯條例】困舊灣仔警署外被「抄牌」　90後留守者：沒辦法才賭上自己前途
【逃犯條例】困舊灣仔警署外被「抄牌」　90後留守者：沒辦法才賭上自己前途
【逃犯條例】多間學校回應罷課行動
【逃犯條例】多間學校回應罷課行動
衝鋒隊警員添美道遺通訊器　警呼籲拾獲者交還
衝鋒隊警員添美道遺通訊器　警呼籲拾獲者交還
【逃犯條例】外交部：堅定支持港府修例　回應紐國禁引渡疑犯：中國高度重視保護人權
【逃犯條例】外交部：堅定支持港府修例　回應紐國禁引渡疑犯：中國高度重視保護人權
【逃犯條例】撐修例聯盟周三早送水慰問前線警察　稱街頭政治表達不恰當
【逃犯條例】撐修例聯盟周三早送水慰問前線警察　稱街頭政治表達不恰當
水警海關檢200萬元走私凍肉　拘三內地漢
水警海關檢200萬元走私凍肉　拘三內地漢
【逃犯條例】九巴職工會籲車長12日緊守崗位　時刻保持忍讓專業精神
【逃犯條例】九巴職工會籲車長12日緊守崗位　時刻保持忍讓專業精神
【逃犯條例】警針對修例部署每日5000警力　軍裝便裝全佩槍
【逃犯條例】警針對修例部署每日5000警力　軍裝便裝全佩槍
【逃犯條例】旗下醫療殯葬服務響應罷工　范寧醫生：醫管局應停開會關注修例
【逃犯條例】旗下醫療殯葬服務響應罷工　范寧醫生：醫管局應停開會關注修例
石崗車廠3外判工觸電傷　港鐵：正調查意外成因
石崗車廠3外判工觸電傷　港鐵：正調查意外成因
禾寮坑村兇殺案　水電工謀殺罪成囚終身
禾寮坑村兇殺案　水電工謀殺罪成囚終身
13歲男童天水圍墮斃
13歲男童天水圍墮斃
【逃犯條例】周三立會特首質詢押後　民主派議員禮賓府請願促撤回修例
【逃犯條例】周三立會特首質詢押後　民主派議員禮賓府請願促撤回修例
【沙中線工程問題】運房局重新檢視紅磡至金鐘段通車時間　未交代時間表
【沙中線工程問題】運房局重新檢視紅磡至金鐘段通車時間　未交代時間表
三男工將軍澳電話機房飛墮三米　兩人半昏迷送院
三男工將軍澳電話機房飛墮三米　兩人半昏迷送院
特首辦律政司分接恐嚇電話　警列刑事恐嚇重案跟進
特首辦律政司分接恐嚇電話　警列刑事恐嚇重案跟進
【逃犯條例】立法會秘書處發急件　即時關閉示威區　行政署關閉政總東翼前地至另行通知
【逃犯條例】立法會秘書處發急件　即時關閉示威區　行政署關閉政總東翼前地至另行通知
【逃犯條例】德勤發內部指引讓員工6‧12在家工作　安永：考慮到金鐘狀況安排彈性工作
【逃犯條例】德勤發內部指引讓員工6‧12在家工作　安永：考慮到金鐘狀況安排彈性工作
【逃犯條例】警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警　料明日約2000人立法會外集會
【逃犯條例】警稱網上有人呼籲製混亂造武器襲警　料明日約2000人立法會外集會
7月大男嬰猝死　警帶走父親調查
7月大男嬰猝死　警帶走父親調查
港鐵App明更新功能　增到站轉線提示
港鐵App明更新功能　增到站轉線提示
【逃犯條例】聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐
【逃犯條例】聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐
【逃犯條例】預留61小時審議　料下周四表決　梁君彥：時間十分寬鬆
【逃犯條例】預留61小時審議　料下周四表決　梁君彥：時間十分寬鬆
劉夢熊意圖妨礙司法終極敗訴　判辭：特首廉政專員有能力影響廉署調查
劉夢熊意圖妨礙司法終極敗訴　判辭：特首廉政專員有能力影響廉署調查
少女石籬二邨墮斃
少女石籬二邨墮斃
【逃犯條例】社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」　44社福團體6‧12罷工
【逃犯條例】社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」　44社福團體6‧12罷工
港大民研：林鄭民望評43.3分　再錄得任內新低
港大民研：林鄭民望評43.3分　再錄得任內新低
【天氣速遞】天文台：強雷雨區未來兩三小時影響香港
【天氣速遞】天文台：強雷雨區未來兩三小時影響香港
【逃犯條例】教協周六辦集思會　籌備全港教師罷課
【逃犯條例】教協周六辦集思會　籌備全港教師罷課
紅磡殘疾人士院舍　男子被淋熱水受傷院友被捕
紅磡殘疾人士院舍　男子被淋熱水受傷院友被捕
【逃犯條例】7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級
【逃犯條例】7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級
小三TSA開考　學生想抽中考因不用上課　教師稱作答時間充足
小三TSA開考　學生想抽中考因不用上課　教師稱作答時間充足
清明上河圖2D活現宋代環境　7月26日起亞博展出明售票
清明上河圖2D活現宋代環境　7月26日起亞博展出明售票
偷公司錢千萬元被捕後宣告破產　會計文員囚6年
偷公司錢千萬元被捕後宣告破產　會計文員囚6年
機電署與12科研機構簽備忘錄加強合作
機電署與12科研機構簽備忘錄加強合作
【逃犯條例】文化界發起6‧12立法會外絕食　大學教師黎明何式凝有份參與
【逃犯條例】文化界發起6‧12立法會外絕食　大學教師黎明何式凝有份參與
【逃犯條例】立法會外圍架鐵馬　添馬公園部分草地圍封　康文署：4月23日已開始保養
【逃犯條例】立法會外圍架鐵馬　添馬公園部分草地圍封　康文署：4月23日已開始保養
【逃犯條例】新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛
【逃犯條例】新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛
冒警情報員威迫援交女性交　推銷員囚5年2個月
冒警情報員威迫援交女性交　推銷員囚5年2個月
【逃犯條例】天主教香港教區籲各方克制　政府勿倉卒修例
【逃犯條例】天主教香港教區籲各方克制　政府勿倉卒修例
【逃犯條例】市民發起集體提款和平表態　發起人︰對無人響應感失望
【逃犯條例】市民發起集體提款和平表態　發起人︰對無人響應感失望
九龍城餅店遭淋腐性液體　疑涉員工糾紛
九龍城餅店遭淋腐性液體　疑涉員工糾紛
許智峯搶手機判社服令罰款　官：接納許如今有悔意
許智峯搶手機判社服令罰款　官：接納許如今有悔意
【逃犯條例】張超雄︰料草案月底前不會三讀　民陣︰明日非終極一戰
【逃犯條例】張超雄︰料草案月底前不會三讀　民陣︰明日非終極一戰
【逃犯條例】教聯會：強烈反對罷課　「政治歸政治，教育歸教育」
【逃犯條例】教聯會：強烈反對罷課　「政治歸政治，教育歸教育」
舊灣仔警署《機動部隊》海報被吹翻　警封路移除
舊灣仔警署《機動部隊》海報被吹翻　警封路移除
許智峯搶手機案　判罰款3800元及240小時社會服務令
許智峯搶手機案　判罰款3800元及240小時社會服務令
【逃犯條例】中學校長會盼政府暫緩立法　不贊成師生罷課表達訴求
【逃犯條例】中學校長會盼政府暫緩立法　不贊成師生罷課表達訴求
【逃犯條例】葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史
【逃犯條例】葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史
【逃犯條例】林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
【逃犯條例】林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
【逃犯條例】坊間醞釀罷市　鍾國斌：自己搵自己笨
【逃犯條例】坊間醞釀罷市　鍾國斌：自己搵自己笨
警搗元朗非法麻將賭檔拘9人
警搗元朗非法麻將賭檔拘9人
警搗油麻地非法釣魚機賭檔
警搗油麻地非法釣魚機賭檔
懲教署職員赤柱宿舍燒炭亡
懲教署職員赤柱宿舍燒炭亡
【逃犯條例】英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓
【逃犯條例】英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓
【逃犯條例】有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課
【逃犯條例】有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課
局部地區有大雨　氣溫27度
局部地區有大雨　氣溫27度
【逃犯條例．反修例遊行】唐英年譴責激進暴力行為　譚耀宗：民陣誇大遊行人數5倍
【逃犯條例．反修例遊行】唐英年譴責激進暴力行為　譚耀宗：民陣誇大遊行人數5倍
【逃犯條例】基督教團體政總外辦72小時祈禱會　籲港府建制派轉軚或辭職
【逃犯條例】基督教團體政總外辦72小時祈禱會　籲港府建制派轉軚或辭職
【逃犯條例】家校會：堅決反對罷課　籲家長師生謹守崗位
【逃犯條例】家校會：堅決反對罷課　籲家長師生謹守崗位
【逃犯條例】各界自發6．12罷工罷市
【逃犯條例】各界自發6．12罷工罷市
婦人土瓜灣遭小巴撞斃
婦人土瓜灣遭小巴撞斃
浸大獲李兆基捐資1億元
浸大獲李兆基捐資1億元
高鐵7．10增重慶南寧天津肇慶長途車　東鐵線同日增班次
高鐵7．10增重慶南寧天津肇慶長途車　東鐵線同日增班次
安泰邨單位遇竊　失逾30萬財物
安泰邨單位遇竊　失逾30萬財物
【逃犯條例．反修例遊行】民權觀察批評警方驅逐觀察員及記者
【逃犯條例．反修例遊行】民權觀察批評警方驅逐觀察員及記者
【逃犯條例】教育局：反對罷課　譴責暴力行為
【逃犯條例】教育局：反對罷課　譴責暴力行為
【逃犯條例】11環團響應6．12罷市反修例
【逃犯條例】11環團響應6．12罷市反修例
13月大男嬰染麻疹　潛伏期曾到江門
13月大男嬰染麻疹　潛伏期曾到江門
東鐵線大埔墟站附近樹木影響架空電纜　火炭至大埔墟站一度暫停服務
東鐵線大埔墟站附近樹木影響架空電纜　火炭至大埔墟站一度暫停服務
【逃犯條例．反修例遊行．短片】2017年稱倘偏離主流意見會辭職　林鄭今說「承諾是建設法治香港」
【逃犯條例．反修例遊行．短片】2017年稱倘偏離主流意見會辭職　林鄭今說「承諾是建設法治香港」
【逃犯條例．反修例遊行】暴力衝突警拘19人　舊灣仔警署外358人或遭檢控
【逃犯條例．反修例遊行】暴力衝突警拘19人　舊灣仔警署外358人或遭檢控
港鐵石崗車廠三男工觸電　另一人中暑俱送院
港鐵石崗車廠三男工觸電　另一人中暑俱送院
【逃犯條例】韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工
【逃犯條例】韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工
【逃犯條例．反修例遊行】有公務員工會譴責暴力　支持修例「造福香港市民」
【逃犯條例．反修例遊行】有公務員工會譴責暴力　支持修例「造福香港市民」
【逃犯條例．反修例遊行】民陣號召6．12早上10時集會　民主派聯署斥林鄭漠視民意觸發抗爭
【逃犯條例．反修例遊行】民陣號召6．12早上10時集會　民主派聯署斥林鄭漠視民意觸發抗爭
【逃犯條例．反修例遊行】外交部：堅定支持港府修例
【逃犯條例．反修例遊行】外交部：堅定支持港府修例
【逃犯條例】周三恢復二讀　梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方
【逃犯條例】周三恢復二讀　梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方
立會保安稱遭政治審查　梁君彥：秘書處已與涉事者會面　行管會下次開會再議
立會保安稱遭政治審查　梁君彥：秘書處已與涉事者會面　行管會下次開會再議
【佔中九子案判刑】官：陳淑莊需電療　即時監禁非合適
【佔中九子案判刑】官：陳淑莊需電療　即時監禁非合適
【天氣速遞】天文台：強雷雨帶逐漸東移　黃昏前後大驟雨及狂風雷暴
【天氣速遞】天文台：強雷雨帶逐漸東移　黃昏前後大驟雨及狂風雷暴
【逃犯條例】梁君彥批153項修正案　禁議員攜「大聲公」入會議廳
【逃犯條例】梁君彥批153項修正案　禁議員攜「大聲公」入會議廳
稱遭三男子誘使致超低價賣古董　葛師科入稟要求高院頒令其中一人藐視法庭罪
稱遭三男子誘使致超低價賣古董　葛師科入稟要求高院頒令其中一人藐視法庭罪
【佔中九子案判刑】陳淑莊判囚8月緩刑兩年
【佔中九子案判刑】陳淑莊判囚8月緩刑兩年
西九展覽中心一帶近14萬平方米用地邀發展意向　西九管理局冀營運分成逐步遞增
西九展覽中心一帶近14萬平方米用地邀發展意向　西九管理局冀營運分成逐步遞增
【逃犯條例】社總籲社工周三集體請假反修例　部分社福宗教團體發起罷工
【逃犯條例】社總籲社工周三集體請假反修例　部分社福宗教團體發起罷工
【逃犯條例．反修例遊行】中國日報：部分港人被蒙蔽　環時：勾結西方撼動不了大局
【逃犯條例．反修例遊行】中國日報：部分港人被蒙蔽　環時：勾結西方撼動不了大局
【逃犯條例．反修例遊行】立法會外清場後遺變形鐵馬　女子圍政總苦行
【逃犯條例．反修例遊行】立法會外清場後遺變形鐵馬　女子圍政總苦行
事主心理原因拒助查　IT公司男東主獲撤強姦罪
事主心理原因拒助查　IT公司男東主獲撤強姦罪
元朗多名持刀男追打七人車　斬傷司機劫走6位數字現金
元朗多名持刀男追打七人車　斬傷司機劫走6位數字現金
警署汽油彈案押後周五再訊　不准被告保釋
警署汽油彈案押後周五再訊　不准被告保釋
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭讚遊行市民「熱愛香港」　堅持如期修例是履行承諾
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭讚遊行市民「熱愛香港」　堅持如期修例是履行承諾
【佔中九子案判刑】陳淑莊案下午2時宣判　律師︰盼判緩刑
【佔中九子案判刑】陳淑莊案下午2時宣判　律師︰盼判緩刑
【逃犯條例．反修例遊行】民陣估算103萬人　雷鼎鳴：無乜用腦
【逃犯條例．反修例遊行】民陣估算103萬人　雷鼎鳴：無乜用腦
【佔中九子案判刑】陳淑莊到庭候判　稱有疊視將呈交醫療報告
【佔中九子案判刑】陳淑莊到庭候判　稱有疊視將呈交醫療報告
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭11時見傳媒　張建宗譴責示威者暴力行為
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭11時見傳媒　張建宗譴責示威者暴力行為
【逃犯條例．反修例遊行】吳秋北：反對派針對撐修例聯署「作大」遊行人數　又逼專業團體政治歸邊
【逃犯條例．反修例遊行】吳秋北：反對派針對撐修例聯署「作大」遊行人數　又逼專業團體政治歸邊
【逃犯條例．反修例遊行．短片】美加多地陸續聲援　中國外交官波士頓遇示威
【逃犯條例．反修例遊行．短片】美加多地陸續聲援　中國外交官波士頓遇示威
有幾陣驟雨局部狂風雷暴　最高氣溫約32度
有幾陣驟雨局部狂風雷暴　最高氣溫約32度
【逃犯條例．反修例遊行．多圖】警清晨完成清場　稱制服逾200人
【逃犯條例．反修例遊行．多圖】警清晨完成清場　稱制服逾200人
【逃犯條例．反修例遊行】警立法會大樓外清場　宣布非法集結　示威者走往龍和道
【逃犯條例．反修例遊行】警立法會大樓外清場　宣布非法集結　示威者走往龍和道
【逃犯條例．反修例遊行】民主黨促林鄭撤惡法問責下台　新民黨：若修例通過政府須定期交報告
【逃犯條例．反修例遊行】民主黨促林鄭撤惡法問責下台　新民黨：若修例通過政府須定期交報告
【逃犯條例．反修例遊行】縮時片看遊行日至夜　記錄上街反修例
【逃犯條例．反修例遊行】縮時片看遊行日至夜　記錄上街反修例
【逃犯條例．反修例遊行】民陣盼林鄭回應市民訴求　政府：繼續聆聽
【逃犯條例．反修例遊行】民陣盼林鄭回應市民訴求　政府：繼續聆聽
【逃犯條例．反修例遊行】全球多個城市聲援　澳洲逾4000人遊行　德國日本台灣集會示不滿
【逃犯條例．反修例遊行】全球多個城市聲援　澳洲逾4000人遊行　德國日本台灣集會示不滿
【逃犯條例．反修例遊行】學生動源宣布留守添美道至6‧12
【逃犯條例．反修例遊行】學生動源宣布留守添美道至6‧12
【逃犯條例．反修例遊行】遊行實時報道：晚上10時遊行結束　遊行人士聚集立法會外空地
【逃犯條例．反修例遊行】遊行實時報道：晚上10時遊行結束　遊行人士聚集立法會外空地
【逃犯條例．反修例遊行】雷鼎鳴估算：平均人數19.9萬
【逃犯條例．反修例遊行】雷鼎鳴估算：平均人數19.9萬
【逃犯條例．反修例遊行】民陣：遊行人數103萬　警：最高峰24萬人
【逃犯條例．反修例遊行】民陣：遊行人數103萬　警：最高峰24萬人
【逃犯條例．反修例遊行】台灣陸委會：由衷感佩港人向港府說不　強行修法為「一國兩制」敲響喪鐘
【逃犯條例．反修例遊行】台灣陸委會：由衷感佩港人向港府說不　強行修法為「一國兩制」敲響喪鐘
【逃犯條例．反修例遊行】眾志發起「堵截立法會」行動　籲林鄭李家超撤修例
【逃犯條例．反修例遊行】眾志發起「堵截立法會」行動　籲林鄭李家超撤修例
【逃犯條例．反修例遊行】外國傳媒關注　路透社：03年來最大規模　法新社：修例令港人憤怒
【逃犯條例．反修例遊行】外國傳媒關注　路透社：03年來最大規模　法新社：修例令港人憤怒
【逃犯條例．反修例遊行】銅鑼灣天后站出入口回復正常　金鐘站人潮迫爆
【逃犯條例．反修例遊行】銅鑼灣天后站出入口回復正常　金鐘站人潮迫爆
【逃犯條例．反修例遊行】圖輯：鳥瞰水泄不通遊行人龍
【逃犯條例．反修例遊行】圖輯：鳥瞰水泄不通遊行人龍
【逃犯條例．反修例遊行】警拘7人　6人涉刑毀街站1人涉襲警
【逃犯條例．反修例遊行】警拘7人　6人涉刑毀街站1人涉襲警
【逃犯條例．反修例遊行】內地工作港人：憂港人與內地人一樣對政治事件噤聲
【逃犯條例．反修例遊行】內地工作港人：憂港人與內地人一樣對政治事件噤聲
【逃犯條例．反修例遊行】來港1年英國人：若修例通過會考慮回國工作
【逃犯條例．反修例遊行】來港1年英國人：若修例通過會考慮回國工作
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭母校校友學生遊行　籲林鄭撤回修例回頭是岸
【逃犯條例．反修例遊行】林鄭母校校友學生遊行　籲林鄭撤回修例回頭是岸
香港青年科學院成立　林鄭主禮：稍後舉行「創科節」
香港青年科學院成立　林鄭主禮：稍後舉行「創科節」
【逃犯條例．反修例遊行】如何加快遊行人流？警：以安全和秩序為先
【逃犯條例．反修例遊行】如何加快遊行人流？警：以安全和秩序為先
【逃犯條例．反修例遊行】陳方安生促林鄭撤回修例：佢唔應該行呢條路
【逃犯條例．反修例遊行】陳方安生促林鄭撤回修例：佢唔應該行呢條路
【逃犯條例．反修例遊行】殘疾人士：要行沒本事但碌都碌過來　「麥難民」：今次好惡搞一定要企出來
【逃犯條例．反修例遊行】殘疾人士：要行沒本事但碌都碌過來　「麥難民」：今次好惡搞一定要企出來
27歲鐵騎士東廊失事　搶救後不治
27歲鐵騎士東廊失事　搶救後不治
【逃犯條例．反修例遊行】師生家長參與遊行　警方拉繩控制人潮
【逃犯條例．反修例遊行】師生家長參與遊行　警方拉繩控制人潮
【逃犯條例】方國珊向林鄭遞信反修例不果
【逃犯條例】方國珊向林鄭遞信反修例不果
【逃犯條例】保公義撐修例大聯盟：獲逾70萬人實名網上聯署　保安局副局長接信
【逃犯條例】保公義撐修例大聯盟：獲逾70萬人實名網上聯署　保安局副局長接信
【逃犯條例】修例爭議全時序
【逃犯條例】修例爭議全時序
垂釣男遭肥瘦賊持刀逼吞藥丸行劫
垂釣男遭肥瘦賊持刀逼吞藥丸行劫
羅致光澄清：burn-out不是一個病
羅致光澄清：burn-out不是一個病
的士司機疑病發休克撞欄　送院不治
的士司機疑病發休克撞欄　送院不治
【逃犯條例】陳弘毅：信中央不想港法庭指涉政治逼害　料不輕易提移交請求
【逃犯條例】陳弘毅：信中央不想港法庭指涉政治逼害　料不輕易提移交請求
【逃犯條例】美國務院重申密切監察修例　參議員重提更新《香港政策法》
【逃犯條例】美國務院重申密切監察修例　參議員重提更新《香港政策法》
打擊黑幫氣燄　半百警員巡尖沙嘴夜場　無人被捕
打擊黑幫氣燄　半百警員巡尖沙嘴夜場　無人被捕
張建宗：入大學非成功唯一指標　職專教育部分行業前景待遇更佳
張建宗：入大學非成功唯一指標　職專教育部分行業前景待遇更佳
大致多雲最高溫約32度　隨後數日天氣不穩定
大致多雲最高溫約32度　隨後數日天氣不穩定