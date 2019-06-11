【逃犯條例】蔡若蓮：各校校本處理學生罷課　學生安全利益為先 (16:56)

蔡若蓮表示，希望學生能有多角度思考，合情合理合法表達意見，注意自身安全，不要做違法的事；若有學生罷課，各校可依其校本機制處理，但均需以學生安全及利益為最優先考慮，亦要尊重學生有不同意見。她否認此舉是施壓，稱不能對業界當前情况不聞不問。

重申教育局反對罷課 籲教師優先考慮學生學習

至於教師若有意罷課，蔡若蓮稱，相信學校各有渠道安排跟教師溝通，教師亦應會以不影響學生學習為最優先考慮。

蔡若蓮重申，教育局反對罷課，學校及師生均宜以恰當方法表達意見；對中學校長會公開呼籲暫緩立法，蔡若蓮稱，公眾可自由表達意見，政府會聽到。

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