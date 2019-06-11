【逃犯條例】多間學校回應罷課行動 (22:32)

【22:32】聖公會林護紀念中學發出通告，表示已規劃的活動及考試如期進行，學生若要透過「缺考」表達訴求，必須獲家長同意，並在考試前半小時把家長信交到校務處，清楚列明監護人電話，以便校方聯絡家長。學生缺考的科目及卷別，將在成績表上以「ABS」顯示，不設補考。校方提醒參與遊行集會的學生注意人身安全。

嘉諾撒聖瑪利書院亦發家長通告，表示若學生要在6月12日缺席考試，須按慣常程度請假，並於回校首天呈交家長信予校務處，解釋缺席考試原因。考試不設補考，缺席卷別的分數按慣常方法計算。

【20:20】東華三院表示，不支持學生參與罷課，亦不同意學校被用作處理政治議題和社會分歧的地方。東華三院又稱，教師在非教學時間以個人身分參與與學校無關的校外活動，屬個人判斷及決定，東華三院屬校不會就任何個別事件評論。

【16:36】英華書院兩名中六生發起學生罷課聯署，懇請校方酌情將考試延遲，重新調整考試日期。英華書院校長鄭鈞傑回覆本報稱，校方明白學生勇於表達意見，但由於正進行期終考試，經詳細討論後，校方決定各級考試如期舉行。

鄭鈞傑指出，今早（11日）全體老師及家長教師會主席開會討論事件，並已向家長發放信息。就不同社會議題，校方保持一貫中立而開放的立場，容讓師生發表不同意見，鼓勵互相尊重。校方明白學生關心社會，亦欣賞學生勇於發表意見。

鄭鈞傑說，對社會出現如此大的撕裂，個人感到可惜及心痛，但不方便表達立場，「大家似乎有很多擔憂和恐懼，我們都不想見到，希望下一代是在健康的社會安心生活」。

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