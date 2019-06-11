【逃犯條例】聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐 (16:08)

立法會主席梁君彥下午表示，預計立法會將於下周四（20日）表決《逃犯條例》修訂。聖公會刊物《教聲》今日在網頁刊出大主教鄺保羅的呼籲，促請各界無論反對或贊成修例，都應「平心靜氣、放緩步伐、理性思考」，討論如何解決爭議，避免社會陷入混亂。
鄺保羅表示，理解港府修訂《逃犯條例》原意是為填補法律漏洞，惟事件「引起社會激烈爭議，觸發各方面的深度不安與憂慮，甚至是不理性的暴力衝突，令社會嚴重撕裂」。他呼籲各界以合法方式表達訴求，「尤其是青年人，更不應以身試法」。他希望基督徒為香港社會安定與福祉懇切禱告，祈求爭議圓滿解決。
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