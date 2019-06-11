【逃犯條例】聖公會大主教鄺保羅：反對或贊成修例都應放緩步伐 (16:08)

鄺保羅表示，理解港府修訂《逃犯條例》原意是為填補法律漏洞，惟事件「引起社會激烈爭議，觸發各方面的深度不安與憂慮，甚至是不理性的暴力衝突，令社會嚴重撕裂」。他呼籲各界以合法方式表達訴求，「尤其是青年人，更不應以身試法」。他希望基督徒為香港社會安定與福祉懇切禱告，祈求爭議圓滿解決。

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