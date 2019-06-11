【逃犯條例】預留61小時審議　料下周四表決　梁君彥：時間十分寬鬆 (16:06)

梁君彥表示，會將所有條文合併辯論，強調會議時間或會有彈性，但警告如果時間被浪費在例如點人數的地方上，他會按實際情況調整。至於原定明早的特首質詢時間，梁君彥表示會改期。

梁君彥強調，其他具備爭議性的議案，審議時間也比此次為少。他舉例稱，「一地兩檢」法案僅使用38小時審議，故今次已經十分寬鬆。

梁君彥見記者期間，陳志全、范國威和朱凱廸等多名民主派議員，舉起「反送中」標語等走到其身後示威。最後梁君彥腰斬見記者的安排，在立法會保安護送下離開。

有立法會議員助理表示，立法會行管會昨日（10日）起已限制議員助理進入立法會大樓1至3樓。到今日，行管會再發通告表示，一旦發出黃色警示，議員辦事處職員的通行證便會遭預設為失效，議員須向立法會秘書處提供5名職員姓名，職員證才會繼續生效；另議員及議員助理進出立法會大樓，均須接受安檢。

逃犯條例 相關報道：

教協周六辦集思會 籌備全港教師罷課

7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級

立法會秘書處發急件 即時關閉示威區

44社福團體6‧12罷工 張超雄：林鄭月娥逼出來的

大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食

立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例