【逃犯條例】預留61小時審議　料下周四表決　梁君彥：時間十分寬鬆 (16:06)

立法會明日（12日）恢復修訂《逃犯條例》二讀辯論，立法會主席梁君彥表示，在考慮各個因素後，將預留66小時審議法案，當中5小時為質詢時間，61小時為審議時間，下周四（20日）表決。
梁君彥表示，會將所有條文合併辯論，強調會議時間或會有彈性，但警告如果時間被浪費在例如點人數的地方上，他會按實際情況調整。至於原定明早的特首質詢時間，梁君彥表示會改期。
梁君彥強調，其他具備爭議性的議案，審議時間也比此次為少。他舉例稱，「一地兩檢」法案僅使用38小時審議，故今次已經十分寬鬆。
梁君彥見記者期間，陳志全、范國威和朱凱廸等多名民主派議員，舉起「反送中」標語等走到其身後示威。最後梁君彥腰斬見記者的安排，在立法會保安護送下離開。
有立法會議員助理表示，立法會行管會昨日（10日）起已限制議員助理進入立法會大樓1至3樓。到今日，行管會再發通告表示，一旦發出黃色警示，議員辦事處職員的通行證便會遭預設為失效，議員須向立法會秘書處提供5名職員姓名，職員證才會繼續生效；另議員及議員助理進出立法會大樓，均須接受安檢。
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