劉夢熊意圖妨礙司法終極敗訴　判辭：特首廉政專員有能力影響廉署調查 (16:02)

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終審法院判辭指出，本案先處理控方是否需先確立特首或廉政專員是否擁有其合法權力，終止或干涉相關調查，才能證明劉夢熊傾向妨礙司法公正。終院否定此說法。

終院舉出相關法律原則，若被告有傾向及意圖阻撓一些將進行、有機會進行或有可能進行的法律或審裁程序，行為意圖對相關程序構成司法不公，可構成控罪；但被告行為是否傾向妨礙司法公正屬事實問題，需按每宗案件的案情作判定。

終院認為，劉夢熊在廉署調查案件期間傳送電郵至特首及廉政專員，兩者均與調查有關連，而內容要求終止調查及恐嚇，明顯傾向妨礙司法公正。

對於上訴方早前辯稱，特首及廉政專員必須有合法權力終止調查，劉夢熊接觸兩人才屬犯罪之說，終院認為說法對本案是「不切實際」。終院亦指出，特首有能力影響廉政專員處理調查的方式，以及透過廉政專員影響其下屬調查或終止調查，能否成功影響調查非重點。至於廉政專員身為廉署首長，可嘗試以行政或其他措施，阻撓、延遲、干擾或終止調查。

另外，上訴方早前稱廉署有權力制衡機制，以防止廉政專員獨自決定調查去向。終院形容此說法等同干預其中一名陪審員也不會犯罪，因為仍有其他陪審員一同作出裁決，並指出此看法忽略了罪行涵蓋妨礙司法公正的意圖，並非只視乎能否真的作出干預。

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