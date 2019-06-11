港大民研：林鄭民望評43.3分　再錄得任內新低 (15:47)

港大民意研究計劃在周日（9日）民陣舉辦反修訂《逃犯條例》遊行前，以隨機抽樣電話形式訪問了1006名市民。最新調查顯示，特首林鄭月娥最新的民望評分是43.3分，其支持率為32%，反對率57%，支持率淨值為負25個百分點，屬於「表現失敗」，其評分亦再錄得上任特首以來的新低。
此外，政務司長張建宗、財政司長陳茂波，以及律政司長鄭若驊的評分依次為43.2、36.1及29.5分，而支持他們續任的市民分別只有29%、19%及16%。
根據港大民研的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」；陳肇始、邱騰華、黃錦星、羅致光、羅智光、張建宗、李家超、陳帆、楊潤雄、劉江華及陳茂波屬於「表現一般」；黃偉綸、劉怡翔、楊偉雄及聶德權屬於「表現不彰」；林鄭月娥及鄭若驊屬於「表現失敗」；沒有官員屬於「表現拙劣」。
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