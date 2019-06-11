【逃犯條例】教協周六辦集思會　籌備全港教師罷課 (15:17)

教協宣布周六（15日）舉行集思會，並籌備全港教師罷課行動。教協亦呼籲教師積極響應明日（12日）民陣集會，對於有教師希望日間出席集會，教協希望校方彈性處理和安排，採取理解和寬容的態度。至於學生主動參與集會和自行組織罷課，教協鼓勵教師主動關心學生，以專業及公民教育原則與學生客觀討論，亦呼籲參與的學生注意安全。
教協會長馮偉華表示，特首林鄭月娥態度專橫、漠視民意及囂張，表示極度憤怒，教協亦收到許多教師表達非常強烈的意見，要求政府撤回修訂《逃犯條例》。
教協副會長兼立法會議員葉建源指出，全港教師罷課是重要行動，是學校、教師、家長的總體民意表達。他明白現正值考試期及試後活動日子，但知道仍有許多教師有決心，故會在周六集思會商討對策，克服各項困難，有效及有組織地表達反對力量。罷課行動的確實開始日期及時期將有待周六集思會商討並下定論。
馮偉華強調，教協主張和平、理性態度，呼籲教師主動理解學生感受，亦希望參加集會的學生注意安全。周一（10日）凌晨的警民衝突中，被警方拘捕及記名的主要為年輕人；馮偉華稱，對年輕人需採取這種方式的行動表示傷感，不希望看到年輕人上前線衝突及受傷。他重申，教協希望行動和平理性。
另外，教聯會表示，強烈反對學界發動罷課罷考，詳情：教聯會：強烈反對罷課 「政治歸政治，教育歸教育」。
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