【逃犯條例】教協周六辦集思會　籌備全港教師罷課 (15:17)

教協會長馮偉華表示，特首林鄭月娥態度專橫、漠視民意及囂張，表示極度憤怒，教協亦收到許多教師表達非常強烈的意見，要求政府撤回修訂《逃犯條例》。

教協副會長兼立法會議員葉建源指出，全港教師罷課是重要行動，是學校、教師、家長的總體民意表達。他明白現正值考試期及試後活動日子，但知道仍有許多教師有決心，故會在周六集思會商討對策，克服各項困難，有效及有組織地表達反對力量。罷課行動的確實開始日期及時期將有待周六集思會商討並下定論。

馮偉華強調，教協主張和平、理性態度，呼籲教師主動理解學生感受，亦希望參加集會的學生注意安全。周一（10日）凌晨的警民衝突中，被警方拘捕及記名的主要為年輕人；馮偉華稱，對年輕人需採取這種方式的行動表示傷感，不希望看到年輕人上前線衝突及受傷。他重申，教協希望行動和平理性。

另外，教聯會表示，強烈反對學界發動罷課罷考，詳情：教聯會：強烈反對罷課 「政治歸政治，教育歸教育」。

逃犯條例相關報道：

44社福團體6‧12罷工 張超雄：林鄭月娥逼出來的

大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食

立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

天主教香港教區籲各方克制 政府勿倉卒修例

葉國謙：修例為香港好 不擔心建制重演03年大敗歷史

中學校長會盼政府暫緩立法 不贊成師生罷課表達訴求

林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突

坊間醞釀罷市 鍾國斌：自己搵自己笨

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

英美官員關注修例 周庭赴日籲向港府施壓

有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課

家校會：堅決反對罷課 籲家長師生謹守崗位

基督教團體政總外辦72小時祈禱會 籲港府建制派轉軚或辭職

各界自發6．12罷工罷市

教育局：反對罷課 譴責暴力行為

11環團響應6．12罷市反修例

韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工

周三恢復二讀 梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方

梁君彥批153項修正案 禁議員攜「大聲公」入會議廳

社總籲社工周三集體請假立法會外反修例 有店舖貼文當日休業