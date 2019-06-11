【逃犯條例】7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級 (15:11)

學生會代表稱，會呼籲學生由明日開始，盡可能地留守至表決，以促請政府撤回《逃犯條例》修訂，而若在二讀辯論或審議過程中，有程序不公或形勢不利於反對修例一方，而現場民意及支援者有充足準備的話，會將行動升級。

中大學生會長蘇浚鋒表示，會呼籲中大學生於今晚到現場視察情況，但稱如警力過多或當局佈防森嚴，他們不會衝擊，「為明天起留守保留力氣及資源」。

多所院校學生會確認，院校學生於周日晚（9日）遊行後的衝擊中，被警方拘捕或登記身分證。其中，演藝學院學生會外務副主席梁煜星批評警方於校內範圍、電訊大廈對開停車場一帶執法、趕散示威者，令在校沒有參加示威正在做功課或取回個人物品的同學感恐慌，梁煜星今日會和校方討論跟進事件。

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