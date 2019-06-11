【逃犯條例】7大專院校學生會籲全港市民「三罷」：不排除行動升級 (15:11)

中大、浸大、城大、理大、科大、教大、演藝學院等7所院校學生會今日（11日）召開聯合記招，呼籲全港市民於明日（12日）罷市、罷工及罷課，並會視乎現場情況及局勢發展，不排除有升級行動，籲參與者要做好準備。
學生會代表稱，會呼籲學生由明日開始，盡可能地留守至表決，以促請政府撤回《逃犯條例》修訂，而若在二讀辯論或審議過程中，有程序不公或形勢不利於反對修例一方，而現場民意及支援者有充足準備的話，會將行動升級。
中大學生會長蘇浚鋒表示，會呼籲中大學生於今晚到現場視察情況，但稱如警力過多或當局佈防森嚴，他們不會衝擊，「為明天起留守保留力氣及資源」。
多所院校學生會確認，院校學生於周日晚（9日）遊行後的衝擊中，被警方拘捕或登記身分證。其中，演藝學院學生會外務副主席梁煜星批評警方於校內範圍、電訊大廈對開停車場一帶執法、趕散示威者，令在校沒有參加示威正在做功課或取回個人物品的同學感恐慌，梁煜星今日會和校方討論跟進事件。
逃犯條例 相關報道：
立法會外圍架鐵馬 添馬公園部分草地圍封 康文署：4月23日已開始保養
林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 大專院校 學生會 罷市 罷工 罷課 三罷 編輯推介