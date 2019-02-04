小三TSA開考　學生想抽中考因不用上課　教師稱作答時間充足 (15:01)

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天虹小學三年級生陳慧琦抽中考TSA，她說自己想考TSA，因不用上課；不過當知道明天要繼續考英、數時，她就說不想考，因覺得英文難，自己不喜歡。

至於今日（11日）的考卷，陳慧琦稱初時感緊張，但真正應試時「全部都識做」。她認為TSA寫作卷較學校考試易，因字數沒限制，她答長文時寫了60多字，但答學校卷要多寫數十字。

中華基督教會協和小學（長沙灣）亦是抽10%小三生考TSA，教務主任黃主任指出，閱讀理解有2篇篇章，認為題目淺白，「好多學生可比預定時間提早完成，大部分學生都不會覺得難」。她表示，學校21名學生考小三TSA，其中6名是特殊教育需要（SEN）的學生，可獲額外加時，他們都可完成作答所有題目。

TSA第二年進行10%抽樣考試，學校可申請全級小三考試，以索取學校報告，教育局及考評局拒公布涉及多少學校。

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