【逃犯條例】社聯促政府撤修例否則「後果無可挽回」　44社福團體6‧12罷工 (15:49)

【14:59】《逃犯條例》修訂草案將於明日（12日）恢復二讀辯論，香港社會工作者總工會、社會福利機構員工會，及傳統社福機構僱員團體如救世軍僱員協會等一共44個社福團體，為進一步加強表達要求政府撤回草案，宣布響應明日全面罷工罷市，呼籲全港市民參與。

立法會議員張超雄說，罷工是特首林鄭月娥「逼出來的」，對影響服務感到萬般不願，但目前香港整體情況之壞，遠大於罷工的顧慮。他表示，目前仍未掌握今次罷工會否受法律保障。

香港社會工作者總工會主席倫智偉表示，雖然呼籲同工以「罷工」形式參與，但得知不少人選擇請假參加，以無後顧之憂。他認為，若機構接受請假，也是支持的一種。

邵家臻議員辦事處的社工曾醒祥說，明早10時立法會外將有社福界集會聚集同工，然後民陣在11時舉辦答問大會。倫智偉表示，社總會呼籲同工響應民陣集會，將為每個參加者登記，證明是出席工會活動。

社會福利機構員工會總幹事曾紀南稱，未有正式計算表明將會參與罷工的社工人數，初步掌握會有500人左右，期望最終能有2000人出席。他相信同工能協調，估計服務不會受太大影響，院舍服務和「生死攸關」服務會繼續。

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