【逃犯條例】文化界發起6‧12立法會外絕食　大學教師黎明何式凝有份參與 (13:59)

黎明表示，具體安排尚在籌組，要視乎事態發展，暫已加入的絕食者包括：導演應亮、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝，和灣仔區議員楊雪盈等。

何式凝表示，絕食會以接力形式進行，先以一天為單位，「但也可以絕食3天」，然後再找朋友接力，暫停的絕食者休息後也可再絕食；她呼籲海外反修例者參與，盼相關行動一直蔓延開去，以她所知暫時台灣反應不錯。

何式凝稱，「103萬人上街都無用，受到打擊，才想到要互相支持下去」，今次行動是希望放開一天日常生活，因為常理世界受打擊，將來不知會否再有安穩日子。

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