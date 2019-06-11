【逃犯條例】大學講師黎明發起6‧12立法會外絕食 (13:59)

《逃犯條例》修訂草案明日（12日）在立法會恢復二讀辯論，香港教育大學社會科學系講師黎明向明報表示，正與10至20名電影業者、文藝業者、作家及學者，計劃在明日開始於立法會大樓附近絕食，直至政府撤銷修例，稍後會公布詳情。
黎明表示，具體安排尚在籌組，要視乎事態發展，暫已加入的絕食者包括：導演應亮、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝，和灣仔區議員楊雪盈等。
何式凝表示，絕食會以接力形式進行，先以一天為單位，「但也可以絕食3天」，然後再找朋友接力，暫停的絕食者休息後也可再絕食；她呼籲海外反修例者參與，盼相關行動一直蔓延開去，以她所知暫時台灣反應不錯。
何式凝稱，「103萬人上街都無用，受到打擊，才想到要互相支持下去」，今次行動是希望放開一天日常生活，因為常理世界受打擊，將來不知會否再有安穩日子。
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