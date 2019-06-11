偷公司錢千萬元被捕後宣告破產　會計文員囚6年 (14:45)

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高院法官判刑時指出，認罪的被告石愛明，案發時和朋友合資經營兩間酒吧，卻因經營不善，濫用職權冒簽聘用任職公司的支票，挪用合共逾千萬元；法官考慮被告犯案長達4年及其手法，定量刑起點為監禁9年，因被告認罪而減刑期三分之一，判被告監禁6年。

法官又在判刑後向被告說，若被告在獄中行為良好，相信只需4年便可以出獄，與成年女兒和年邁母親再一同過活。

案情指出，被告2010年至2014年受聘ANGELITA HOLDINGS LIMITED及Profit Centre Limited為會計文員，前者經營一間餐廳，後者經營一間麻將館。他負責在老闆許可下為公司寫支票及記錄公司銀行月結單，但自2010年起冒簽支票及偽造銀行月結單，盜取公司逾1000萬元，最終公司其他職員於2015年1月發現公司正式收支與月結單不符，揭發案件。

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