冒警情報員威迫援交女性交　推銷員囚5年2個月 (13:33)

認罪的被告林介文（33歲），原被控一項強姦罪名，最終獲接納承認交替性質的以威脅手段促致他人作出非法性交罪名，強姦罪則留法庭存檔。

法官判刑時表示，被告是一名性犯罪者，心理報告指出被告沉迷性事，雖出獄時口頭承諾會改變性態度，但出獄後不足3個月又再犯案，認為他重犯機會高。

另外，事主X的報告提到，她事後患有輕度焦慮及抑鬱、中度壓力反應等，擔心被告所拍攝的片段及聲音會流出，一直無和家人、朋友透露事件。

法官斥被告行為卑劣，利用X的幼稚及脆弱，弄虛作假，利用X援交一事，聲稱自己協助警方且要事主配合，非即興犯案，早有預謀，考慮被告並非一早認罪，甚至指控之前的律師團隊，幾乎令案件要重新排期審訊，故只會給予兩成減刑折扣，判入獄5年2個月。

案情指出，事主X為一名18歲就讀高級文憑課程女生，透過社交媒體答應被告以3500元作援交要求。2017年8月29日，兩人抵達觀塘一間賓館，被告聲稱是警方外判情報員，收集援交情報，更將該3500元肉金放在一個密實袋中，假裝檢取證物。

事主X大驚請求被告放過她，但被告揚言若事主想無事，便要和他合作，與他性交，更將兩人對話錄音，最後事主不情願下與被告性交，性交時被告沒有使用避孕套。

被告其後聯絡事主要求再度性交，並聲稱會刪除她的資料，但事主不相信被告，與外展社工談論後決定報警。警方於同年9月8日拘捕被告。

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