【逃犯條例】市民發起集體提款和平表態　發起人︰對無人響應感失望 (13:15)

24歲的陳先生日前在網上發起行動，號召網民一同身穿白衣，於今日（11日）中午到中環皇后廣場集合，稍後再各自到銀行提款，表達對香港金融體系的擔憂。陳先生接受訪問時表示，周日（9日）的大遊行中有103萬人站出來（警方指高峰時有24萬人），希望政府擱置《逃犯條例》修訂，自己亦於人群當中，不過政府堅持恢復二讀，批評特首林鄭月娥對民意視而不見，認為遊行過後應該要有進一步行動。

香港各界發起不同行動，當中包括衝擊，陳先生稱自己同意要有所作為，奈何有不少港人有家庭、工作等包袱，並非人人能承受衝擊帶來的風險，因此想到以「提款」這種和平方式表態，表達對香港銀行體系的不信任。陳先生指出現時國際間已對條例修訂表達強烈擔憂，當中包括歐盟、美國、加拿大等，尤其美國一旦於條例通過後取消《香港關係法》，香港金融地位受動搖，銀行存款安全成疑，因此發起行動一起提款，以現金作安全儲蓄。陳先生說自己會到恒生銀行提出10萬港元及約1萬美元。

不過，等候逾半小時，仍只見陳先生一人參與行動，曾承諾出席的十多名市民均不見蹤影。陳先生稱原預計有數十人參與，對最後無人出席坦言有一點失望，自己不排除明天會再繼續提款行動。

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