【逃犯條例】立法會外圍架鐵馬　添馬公園部分草地圍封　康文署：4月23日已開始保養 (13:49)

【13:14】《逃犯條例》修訂明日（12日）在立法會恢復二讀辯論，網上有人發起明日到添馬公園進行「一人野餐」活動。立法會外圍今早（11日）架起鐵馬，添馬公園部分草地被圍封。

明報記者今早到添馬公園觀察，被圍封的草地暫時僅涉近海濱長廊的一部分，附近貼有一張由康文署發出的「草地保養」告示，寫到「時段：2019年4月23日至6月16日」。

記者向一名身穿制服的人查詢，她說：「要保養，封了很久，一直都有的。起初我們放雪糕筒或竹，但現在因為有些事，所以不放雪糕筒，就這樣封。」她表示，間中會圍封草地保養，今次非第一次。

民主黨立法會議員鄺俊宇關注添馬公園部分草地被圍封，他批評政府做法非常無稽，「封得到公園，封得到香港人嗎？」鄺俊宇認為，有關做法反映當權者的恐懼，無所不用其極阻止市民就反對《逃犯條例》修訂和平發聲，令人憤怒。他說，將去信康文署要求解釋及停止相關行動。

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