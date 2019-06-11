【逃犯條例】張超雄︰料草案月底前不會三讀　民陣︰明日非終極一戰 (12:15)

特區政府堅持如期明日（12日）交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，立法會議員張超雄今早（11日）在商台節目中表示，民主派沒有能力阻止修例草案在明日恢復二讀，但估計因現時草案有逾150條修訂，本月26或27日前也不會三讀表決。對立法會主席梁君彥稱今日稍後見議員商討辯論時數，張超雄稱，民主派不會出席。
香港眾志常委羅冠聰在同一節目表示，周日（9日）有過百萬人上街（警方指高峰時有24萬人），是顯示民意及「集氣」的開始，未來兩三星期很關鍵，需用行動給政府壓力。
民陣發起明日立法會外集會，民陣召集人岑子杰在節目中表示，民陣會以合法、非暴力及安全的方式集會。他說，明日並非反對修例的「終極一戰」，希望市民響應罷工罷課罷市的呼籲「行出來」，在公眾地方讓人知道反對修例。
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