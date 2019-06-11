【逃犯條例】張超雄︰料草案月底前不會三讀　民陣︰明日非終極一戰 (12:15)

香港眾志常委羅冠聰在同一節目表示，周日（9日）有過百萬人上街（警方指高峰時有24萬人），是顯示民意及「集氣」的開始，未來兩三星期很關鍵，需用行動給政府壓力。

民陣發起明日立法會外集會，民陣召集人岑子杰在節目中表示，民陣會以合法、非暴力及安全的方式集會。他說，明日並非反對修例的「終極一戰」，希望市民響應罷工罷課罷市的呼籲「行出來」，在公眾地方讓人知道反對修例。

逃犯條例 相關報道：

中學校長會盼政府暫緩立法 不贊成師生罷課表達訴求

葉國謙：修例為香港好 不擔心建制重演03年大敗歷史

林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突

坊間醞釀罷市 鍾國斌：自己搵自己笨

新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛

英美官員關注修例 周庭赴日籲向港府施壓

有教師發動聯署稱獲逾3700人響應 籲教協即考慮發起日內罷課

家校會：堅決反對罷課 籲家長師生謹守崗位

基督教團體政總外辦72小時祈禱會 籲港府建制派轉軚或辭職

各界自發6．12罷工罷市

教育局：反對罷課 譴責暴力行為

11環團響應6．12罷市反修例

韋智達律師行支持員工「憑良心行事」罷工

周三恢復二讀 梁君彥冀議員理性：議會是「動口不動手」地方

梁君彥批153項修正案 禁議員攜「大聲公」入會議廳

社總籲社工周三集體請假立法會外反修例 有店舖貼文當日休業