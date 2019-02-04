【逃犯條例】林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突 (10:44)

林鄭月娥對被問及，對當前局勢發展是否要負責任，她回應時稱，作為特首，「所有香港發生的事，我都要負責任」，今次修例，「亦都是對社會負責的工作」。

林鄭月娥在開場白表示，特區政府今日會向立法會議員提交今次修例的政策聲明文本；她重申，保安局長李家超明日在立法會會議這莊嚴場合宣讀這份政策聲明，「一樣有法律約束力」，不將當中涉及人權保障的條文納入修例文本，是要方便往後跟申請移交一方簽訂個案移交協議時有靈活性，亦得到國家支持；過往也有案例指出，法庭會重視這種做法。

教育界立法會議員葉建源回覆明報即時新聞查詢時稱，尊重同工及港人以和平方式表達意見；他批評林鄭月娥的回應迴避，她在今次修例事件中應負最大責任。

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