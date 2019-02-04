【逃犯條例】林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突 (10:44)

特區政府堅持如期明日（12日）交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，觸動有團體網上發起和參與變相罷市、罷課及罷工，到立法會大樓外圍反對政府做法。特首林鄭月娥今早（11日）出席行政會議前回應稱，這類「激烈行動」又涉及年輕人，令公眾想起周日（9日）晚立法會大樓外圍的衝突場面，相類「推年輕人到前面的行為」，「任何文明社會都不願見到」，「違反法律是有後果的」；她作為特首和兩子之母，「我們對年輕人是特別關愛，希望他們都有光明的前景」。
林鄭月娥對被問及，對當前局勢發展是否要負責任，她回應時稱，作為特首，「所有香港發生的事，我都要負責任」，今次修例，「亦都是對社會負責的工作」。
林鄭月娥在開場白表示，特區政府今日會向立法會議員提交今次修例的政策聲明文本；她重申，保安局長李家超明日在立法會會議這莊嚴場合宣讀這份政策聲明，「一樣有法律約束力」，不將當中涉及人權保障的條文納入修例文本，是要方便往後跟申請移交一方簽訂個案移交協議時有靈活性，亦得到國家支持；過往也有案例指出，法庭會重視這種做法。
教育界立法會議員葉建源回覆明報即時新聞查詢時稱，尊重同工及港人以和平方式表達意見；他批評林鄭月娥的回應迴避，她在今次修例事件中應負最大責任。
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