【逃犯條例】葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史 (11:07)

民陣周日（9日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》，大會稱有103萬人參與，人數遠超2003年反對《基本法》23條立法的遊行人數，警方則指高峰時有24萬人。行政會議成員、民建聯港區人大代表葉國謙接受港台節目訪問時稱，不擔心今明兩年選舉會重演當年建制陣營大敗的歷史。
葉國謙稱，今次修例與23條立法爭議一樣，都是源於市民感到不清晰。他表示，修例確會影響未來的區議會及立法會選舉選情，但市民不只是看一兩件事而投下選票，而是看某人的長期表現；且修例是為香港好，民建聯未來會向市民做更多解說，不擔心當年大敗歷史會重演。
另外，同屬行會成員的資深大律師湯家驊接受同一節目訪問時則稱，將此次修例與23條立法相比是極之不公平，因23條立法是涉及在香港建立新政治罪行，今次修例所涉及的罪行則是與政治完全無關。
湯家驊強調，現時不應「一刀切」撤回修例，而是集中於加強條例中保障人權要求，以免被外地政府濫用。
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