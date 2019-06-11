【逃犯條例】葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史 (11:07)

葉國謙稱，今次修例與23條立法爭議一樣，都是源於市民感到不清晰。他表示，修例確會影響未來的區議會及立法會選舉選情，但市民不只是看一兩件事而投下選票，而是看某人的長期表現；且修例是為香港好，民建聯未來會向市民做更多解說，不擔心當年大敗歷史會重演。

另外，同屬行會成員的資深大律師湯家驊接受同一節目訪問時則稱，將此次修例與23條立法相比是極之不公平，因23條立法是涉及在香港建立新政治罪行，今次修例所涉及的罪行則是與政治完全無關。

湯家驊強調，現時不應「一刀切」撤回修例，而是集中於加強條例中保障人權要求，以免被外地政府濫用。

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