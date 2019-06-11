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【逃犯條例】新巴職工會籲車長明日依「安全指引」駕駛 (13:49)

【13:49更新】新巴稱已接觸新巴職工會，工會表示只是擔憂6月12日的交通狀況，以及呼籲同事緊守崗位。公司表示，會加派外勤人員監察港島的交通狀況，因應需要作適當車務調動，盡力減低路面突發事故對乘客之影響。

【08:47】特區政府堅持如期明日（12日）交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，觸動有團體網上發起和參與變相罷市、罷課及罷工，到立法會大樓外圍反對政府做法。職工盟屬會新巴職工會昨晚（11日）亦在fb貼文，稱預計明日「預計可能會有大批市民前往中區一帶，以表達對（修例）議案的關注」，工會當日將堅守崗位，確保市民可以使用公共交通工具前往港島區，惟因當日路面可能會非常混亂，呼籲車長要依「安全指引」工作。

這些「安全指引」包括：「會盡量使用低於速度限制行駛」、「駛至燈位時，為確保巴士不會在過於接近路口時急剎車，故提議以20-25km/h（時速20至25公里）行駛」；「在市區道路以及高速公路均會避免超車」；「如（巴士）車站有違泊，車長會待警員處理後才靠站」；「上客後，待乘客坐定後才開車」，「耐心等候老人家安坐及找尋散紙的乘客」；和「確保上層及樓梯間有沒有乘客站立，通道沒有雜物，才將車駛離站」。工會最後亦表示，密切關注條例的事態發展，「不排除有進一步行動」。

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