【逃犯條例】英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓 (08:58)

英國方面，下議院議員、國會外交事務委員會成員韋斯特（Catherine West），就《逃犯條例》修訂在周一（10日）緊急質詢英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）。田銘祺回應稱，英國當局將繼續向香港及中國政府表明，如果對方想維持外界對「一國兩制」信心，就必須按《中英聯合聲明》及《基本法》所言，讓香港充分享有法治和高度自治。

另外，香港眾志常委周庭同日於日本東京，出席日本記者俱樂部（Japan National Press Club）活動，並發表日文演說。席間，周庭形容修例是自1997年回歸以來所面對的最危險法案，讓中國可隨意向香港要求移交一些中國不喜歡的人。她更警告，修例有機會影響留港或訪港日本人，呼籲日本當局關注及向港府施壓，以讓港府撤回修例。

（彭博新聞／英國下議院官網／日本放送協會）

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