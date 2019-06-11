【逃犯條例】英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓 (08:58)

民陣周日（9日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》，引起英美官員關注。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周一（10日）在記者會上，對修例表示「嚴重關切」〈grave concern〉，認為修例將破壞香港自治，及對香港長久以來享有的人權、自由和民主價值觀造成負面影響。她又警告，修例將損害營商環境，憂慮在港美國公民會被引渡至中國「反覆無常」的司法制度。
英國方面，下議院議員、國會外交事務委員會成員韋斯特（Catherine West），就《逃犯條例》修訂在周一（10日）緊急質詢英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）。田銘祺回應稱，英國當局將繼續向香港及中國政府表明，如果對方想維持外界對「一國兩制」信心，就必須按《中英聯合聲明》及《基本法》所言，讓香港充分享有法治和高度自治。
另外，香港眾志常委周庭同日於日本東京，出席日本記者俱樂部（Japan National Press Club）活動，並發表日文演說。席間，周庭形容修例是自1997年回歸以來所面對的最危險法案，讓中國可隨意向香港要求移交一些中國不喜歡的人。她更警告，修例有機會影響留港或訪港日本人，呼籲日本當局關注及向港府施壓，以讓港府撤回修例。
（彭博新聞／英國下議院官網／日本放送協會）
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