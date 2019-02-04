【逃犯條例】有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課 (08:50)

聯署表示，今早（11日）10時會截止，以便及時整理，「亦宜給予教協足夠時間回應」。發起人在聯署中解釋，發起今次聯署，是因周日（9日）民陣遊行後，特區政府不為所動，「教協作為全港最大的民主派工會，擁有十足號召力，故有責任動員全港教師發起罷課」，故希望藉今次聯署要求教協日內罷課，迫使特區政府撤回修例，「保障我莘莘學子之未來」。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源回覆明報即時新聞查詢時表示，他尊重個別同工表態，最重要是手段和平及確保師生安全。教協會在今午1時半見記者，詳細回應對有同工呼籲教協發起罷課的立場。

教育局昨日回覆查詢表示，反對任何罷課主張，稱平和、有序的校園環境和氣氛，對學生的學習、成長至關重要；任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。

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