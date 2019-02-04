【逃犯條例】有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課 (08:50)

特區政府堅持如期明日（12日）交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，觸動有團體網上發起和參與當日變相罷市、罷課及罷工，到立法會大樓外圍反對政府做法。有退休教師黃耀堃等4名前大學講師、教師及現職中學教師，近日亦在網上發起「教師『反送中』罷課聯署」，並稱至昨晚（10日）9時半，已有至少3700人聯署，當中包括大、中、小學、幼稚園及特殊學校教師等。聯署呼籲教協即時考慮發起日內罷課，向特區政府施壓。
聯署表示，今早（11日）10時會截止，以便及時整理，「亦宜給予教協足夠時間回應」。發起人在聯署中解釋，發起今次聯署，是因周日（9日）民陣遊行後，特區政府不為所動，「教協作為全港最大的民主派工會，擁有十足號召力，故有責任動員全港教師發起罷課」，故希望藉今次聯署要求教協日內罷課，迫使特區政府撤回修例，「保障我莘莘學子之未來」。
教協副會長、教育界立法會議員葉建源回覆明報即時新聞查詢時表示，他尊重個別同工表態，最重要是手段和平及確保師生安全。教協會在今午1時半見記者，詳細回應對有同工呼籲教協發起罷課的立場。
教育局昨日回覆查詢表示，反對任何罷課主張，稱平和、有序的校園環境和氣氛，對學生的學習、成長至關重要；任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 罷課 黃耀堃 教協 編輯推介