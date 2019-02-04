許智峯搶手機案　判罰款3800元及240小時社會服務令 (11:28)

許智峯稱，尚未決定會否上訴。他承諾會檢討，今後在議會內用更好的方法抗爭，不令港人失望。

【11:03】民主黨立法會議員許智峯，去年4月於立法會舉行《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會會議時，於會議室外搶去保安局女高級行政主任手機一案，上月被裁定普通襲擊、妨礙公職人員執行職務及不誠實地獲益而取用電腦罪名成立。案件今（11日）於東區裁判法院判刑，許智峯被判合共罰款3800元及240小時社會服務令。

被告許智峯（36歲），被控去年4月24日在立法會大樓內，不誠實地使用一部屬香港政府的手機；襲擊女子梁諾施，以及阻礙公職人員梁諾施執行公務。法庭宣判，就不誠實取用電腦罪，判許智峯240小時社會服務令；普通襲擊罪判罰款3000元；妨礙公職人員執行職務罪判罰款800元。

裁判官早前裁決時稱，許智峯沒有悔意。許智峯求情時則表示，只是看見制度不公、政府「狗仔隊」的行為侵犯議員私隱，單純希望透過自己的行為帶來改變。

許智峯早前表示，擔心判刑結果會令他無法出席立法會明日（12日）就《逃犯條例》修訂草案的審議。據《基本法》和《立法會條例》，立法會議員若被判監超過1個月以上，或面臨罷免被褫奪議席；若被判入獄逾3個月，則5年內不得參選。

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