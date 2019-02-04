【逃犯條例】基督教團體政總外辦72小時祈禱會　籲港府建制派轉軚或辭職 (23:31)

72小時祈禱行動由香港基督教教牧聯署籌委會、教牧關懷團及基督徒社關團契發起，包括一連三晚、於政府總部外舉行的晚禱會，有份籌備的牧師稱，今晚約有400人參與。建道神學院助理教授陳韋安發言時表示，為有103萬人上街感到自豪，但當政府堅持修例時，又感到無奈及悲傷，盼以香港基督徒的身分，為香港作政治的禱告。他又說，昨晚發生衝突是基於年輕人認定自己是香港兒女，在訴求不獲得港府回應之下不知所措，他認為現時不應與抗爭的年輕人「割席」，更要保護及支援被捕者。

參與者最後一同禱告，期望喚醒不關心政治、「自命中立」市民的良知；又希望喚醒港府官員及建制派議員的良心，盼他們可臨時「轉軚」，一同反對修例，甚至就事件辭職。

就讀中五的阮同學放學及補習後到場祈禱，他說，昨日首次上街遊行，反對港府修例，他認為內地司法制度不及香港健全，加上內地當局打壓宗教人士，擔心日後攜帶《聖經》到內地亦會招致引渡受審。對於各界發起罷工罷市及罷課，他說學校正值考試時期，難以實行罷課，但如有集會，他會參與支援工作，例如協助急救或運送物資。

另外，有朱姓牧師帶同兩名分別9歲及7歲的子女參與祈禱，表示希望灌輸子女重視人權、法治的精神，認為政府應凝聽社會不同的聲音，亦希望為香港的下一代祈禱。其7歲女兒Sammi表示，今日完成考試後，跟隨父親到場祈禱，她認為如通過修例，「有些東西可能會沒有現時般開放」。

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