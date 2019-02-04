【逃犯條例．反修例遊行】唐英年譴責激進暴力行為　譚耀宗：民陣誇大遊行人數5倍 (23:44)

全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年表示，警方在應對示威者暴力衝突時表現專業，面對混亂保持定力，對警隊致以最祟高敬意。他強烈譴責激進示威者的暴力行為，相信警隊會追究到底，把暴力衝突的組織者繩之以法，並強調支持特區政府修例，因不希望香港變成「逃犯天堂」。

全國人大常委譚耀宗重申支持修例，為修補香港法律漏洞，他認為修例合情合理。譚耀宗表示，政府提出修訂《逃犯條例》前已聽取意見，認為很多有關條例的爭論並非源於法律、而是政治，呼籲各方理性討論。他相信立法會二讀的時候可以讓修例草案「愈辯愈明」。

對於民陣表示反修例遊行有103萬人參加，譚耀宗認為，民陣或相關組織時常誇大其活動的參與人數，「根據有啲人計算，他們一般會誇大5倍或更多」。他質疑：「連一個大家可睇得到嘅情況，佢都可以誇大5倍，對於一啲其他法例，大家未必有好多時間去深究嘅時候，咁會誇大幾多倍呢？大家心中有數。」

（中通社／點新聞）

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