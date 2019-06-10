【逃犯條例】各界自發6．12罷工罷市 (21:59)

CALL4VAN 客貨車：6月12日起停止運作，並呼籲各商戶及員工罷市。（http://bit.ly/2MztXZb）

Vintage1961：6月12日休息一天，在fb及IG留言「真正的優雅，是問心無愧」。（http://bit.ly/2MBz7nz）

My Little Coffee 假日市集、咖啡到會：全線6月12日停業一天。（http://bit.ly/2MMTgaC）

阿布泰國生活百貨：全線13間分店6月12日休業一天，fb留言「我哋原來嘅香港無咗，就再救唔返」。（http://bit.ly/2MMTAGm）

Springtime：6月12日休息一天，fb留言「憤怒，一百萬人的聲音不代表主流意見；無耐（奈），無恥高官繼續利用荒謬制度強姦我們」；心痛，年輕人為我們撞到頭破血流」。（http://bit.ly/2MCxki2）

貘記 Makee：6月12日罷工。（http://bit.ly/2MAhg0k）

愛畫室 Aura Art：門市6月12日停業一天。（http://bit.ly/2MAhkNC）

Sally's Toy：6月12日全線分店及網店停運一天。（http://bit.ly/2MBLlwA）

見山書店：6月12日罷工，IG留言「休息是為了走更遠的路，罷工是為了日後仍可返工」。（http://bit.ly/2MD8xuu）

火樹銀花 Sterling blaze：6月12日罷市，到立法會場外和平靜坐，fb留言「堅決反對修訂逃犯條例」。（http://bit.ly/2ME682H）

ONew Image：6月12日休業一天，「小店向所有受影響客戶致歉」。（http://bit.ly/2MEnhsT）

懸壺善學堂：6月10日至6月12日逃犯條例二讀前，由每名醫師及員工自由決定是否罷工；李家麟醫師6月10日會在診所照顧已預約病人，收入另存作基金，不作私用，「保證用作救助其他同路人」；另有帖文留言「12號立法會見！」（http://bit.ly/2MMYOBY）

Craft Coffee Roaster：6月12暫停營業加入罷市。（http://bit.ly/2MBm3yF）

叁拾士多：荔枝角及觀塘店6月12日罷市，fb留言「若然唔爭取到底，任由惡法通過，我們香港人失去的會是全部」。（http://bit.ly/2MEWE7j）

Mactivity 麥客居：fb發圖稱6月12日「全香港罷工罷課一天」，附有「反送中抗惡法」圖示。（http://bit.ly/2MEWHQx）

Fixer Production Unit：fb留言「由於近期流感肆虐，預計6月12日剛好傳到來本公司，全體同事將病倒，宣布請病假一天」。（http://bit.ly/2MDhiV9）

GLO Travel：6月12日停運一天，fb留言「旅行多了，總發現香港的美好，畢竟這是我們的家」。（http://bit.ly/2MAybQr）

Le Sean Seasons Florist：全香港分店門市休息一天，公平和尊重員工自由的決定。（http://bit.ly/2Mzb3Si）

九鳥蛙古董館：6月12日罷市，IG留言「唔想要一個壞左既香港，寄望停工可以幫香港揾番真正既自己」。（http://bit.ly/2MzAX8p）

AGCoffee：6月12日罷市，但母公司膳心小館將照常營業，以方便附近長者；fb留言「今次是香港任何一個人都更需要團結的時候」。（http://bit.ly/2MBDsqR）

White Whale Co. Vintage Clothing & Goods：響應全港罷工罷課，6月12日休業一天；fb及IG分別宣布休業消息，其中IG帖文附有「#反送中」標籤。（http://bit.ly/2MzBOG9）

Yuj. Yoga by Jackie Lam：fb貼出全黑色圖片，留言表示6月12日停業一天。（http://bit.ly/2MDOE6w）

柳川日本語教室：太子校及佐敦校fb均宣布6月12日休課一天，分別標籤「#再唔出嚟就無得出嚟喇」及「#唔好再鬧琴晚嘅年輕人」；佐敦校fb另有一則相關帖文，稱明晚（11日）會「去立法會出面嘅草地等睇日出」，並標籤「#你一返工以後嘅香港就冇㗎啦」。（http://bit.ly/2MBQUuY 、 http://bit.ly/2MBS2Pe）

天經地義生活館：6月12日響應罷工罷市一天，fb留言批評政府「意圖以無盡謊言及強硬手段達到摧毀香港人權保障的目的，迫使捍衛社會公義的聲音消失」。（http://bit.ly/2MEnLzf）

ALCA & CO.：6月12日罷工，將直接聯絡受影響客戶跟進，fb帖文標籤「#反惡法」、「#反送中」等。（http://bit.ly/2MCyqdW）

素心•純素護膚品：6月12日停業一天，fb標籤「#留孩子一個未來」、「#反對送中惡法」。（http://bit.ly/2MG8HkA）

羅曼美酒店：6月12日停業一天，fb批評「政府無視103萬民意，堅持於6月12日恢復逃犯條例修例二讀」。（http://bit.ly/2MCyU3K）

Jollymap Hub：fb分享「Jollymap.com 快樂地圖」帖文，宣布6月12日罷市一天，標籤「#反送中」。（http://bit.ly/2MCXK3a）

Five by 5：6月12日罷市，fb留言「只想做香港人對得住香港人的事」。（http://bit.ly/2MCMjJ0）

Epoch MC：6月12日罷工，IG留言「不是因為有希望才堅持，是因為堅持了才有希望」。（http://bit.ly/2MDmbgX）

生命工場：除緊急、必要及已承諾之服務外，6月12日停運一天，fb留言即使「其實知道無用，但係真係想做，又有乜所謂？」（http://bit.ly/2MG7WYS）

老二花廳：6月12日停業，並呼籲各行各業一同參與罷工，fb留言「沒有最黑暗，只有更黑暗」。（http://bit.ly/2MDV6dK）

Allul Workshop：6月12日罷工，fb留言「要去中環野餐」。（http://bit.ly/2MDh8NM）

草途木研社：6月12日響應罷工罷課，fb留言「沒有人煽動 ，我哋只係香港人愛呢個屋企」。（http://bit.ly/2MEc8bJ）

都會物理治療中心：6月12日罷診一日，fb留言「香港人被無視及打壓的心痛，我們卻不能忍」，並標籤「#官迫民反」。（http://bit.ly/2MDeTKp）

四喜麵包西餅：6月12日罷工，fb留言「要有埞（碇）企 首先要企硬自己」，並標籤「#同熱愛這片土地」。（http://bit.ly/2MBYKVq）

Les'Play HK：6月12日全面罷工罷市，fb留言「有可能係最後一次，你仍然有自由去表態」。（http://bit.ly/2MG8YEe）

渣哥 一九九六：6月12日全線停業一天，fb留言「希望同大家一齊去搵返浸香港味」。（http://bit.ly/2MGeMgU）

香港編劇權益聯盟：在fb宣布6月11至12日「政府總部肯宵劇本圍度」。（http://bit.ly/2MAI9kP）

區政聯盟：發新聞稿宣布聯盟全體區議員和社區主任6月12日支持在立法會的集會，在地區收集物資支援集會，並呼籲市民罷工罷市，以及參與民陣6月12日早上10時的集會。

民主黨：7名立法會議員全部地區議辦6月12日暫停開放，呼籲市民到立法會聲援反修例集會。（http://bit.ly/2MN8v3k）

毋忘愛：6月12日停工一天，有要事可致電或WhatsApp聯絡。（http://bit.ly/2MAvzC4）

常常集品：6月12日休業一天，fb稱「香港不再是實踐夢想的地方，繼續做自己喜歡的事也沒意思」。（http://bit.ly/2MEv2ix）

openground：6月12日停業一天，fb帖文標籤「#反送中」、「#藝文界反對逃犯條例修訂 」、「#香港設計師反對逃犯條例修訂 」。（http://bit.ly/2MDkZdI）

Impulse Creation：6月12日停工一天，呼籲港人響應罷工，「以行動表達對送中惡法的不滿」。（http://bit.ly/2MCISSI）

鬍鬚仔玩具：6月12日罷市，在fb呼籲包容各類抗爭，「停止排斥勇敢年輕人」。（http://bit.ly/2MEAsdl）

100毛：fb發帖稱「很多同事染上流感」，公司6月12日休業一天，「希望香港快啲好返」。（http://bit.ly/2MCXph8）

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