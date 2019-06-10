高鐵7．10增重慶南寧天津肇慶長途車　東鐵線同日增班次 (20:46)

港鐵表示，自高鐵香港段去年9月23日通車以來，至今已接載超過1300萬人次往返西九龍站。港鐵行政總裁金澤培表示，在7月10日高鐵提升服務後，高鐵香港段連接的內地站點，由現時44個增加至58個，新增的14個站點包括：重慶、佛山、南寧、汕頭、天津、肇慶等。

據高鐵7月10日後實行的新時間表，新增的4對高鐵長途列車服務，分別由西九龍站連接至重慶、南寧、天津及肇慶，其中由西九龍直達重慶西的班次，將由每日下午2時53分開出，抵達重慶西目的地為晚上10時26分；由西九龍直達天津西的班次，每日上午9時48分開出，於晚上7時47分到達天津西。

高鐵收費表所示，以成人二等座位收費計算，由西九龍前往重慶西為751元、前往肇慶東為276元、前往天津西為1243元、前往南寧東為437元。

另外，港鐵宣布，自高鐵通車後，城際直通車客量下跌，將於7月10日開始，每日減少3對來往紅磡站及廣州東站的城際直通車，現時每日一班由紅磡站前往佛山站的城際直通車，改以廣州東站為終點站。

港鐵稱，由於東鐵線與城際直通車服務共用路軌，調整城際直通車班次可令東鐵線班次更平均，故7月10日起平日早上8至9時，加開東鐵線一班由羅湖至紅磡的南行列車，以及兩班由紅磡分別開往羅湖及落馬洲的北行列車，預計東鐵線平日早上繁忙時段平均候車時間，可縮短4%至10%。

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