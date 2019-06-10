【逃犯條例．反修例遊行】民權觀察批評警方驅逐觀察員及記者 (20:04)

民權觀察嚴厲批評警方當時驅逐人權觀察員及記者的行為，認為有違《關於國家安全、言論自由和使用資訊的約翰尼斯堡原則》，即政府不應拒絕新聞記者或人權觀察員進入有可能發生違反人權，或正在發生暴力的地區。

民權觀察重申，人權觀察員及記者不是示威者，並有清楚的制服、標識或證件作區分，警方應容許觀察員及記者於示威現場觀察及採訪。民權觀察又促請警方於日後的遊行集會改善做法，尊重人權觀察員及記者的角色和工作，停止任何挑釁、威嚇、妨礙及驅逐的行為。

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