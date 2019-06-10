【逃犯條例】11環團響應6．12罷市反修例 (19:33)

民陣昨（9日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》，稱有103萬人參加，特區政府其後發稿表示，修例草案會如期在周三（12日）恢復二讀，有網民發起周三罷工、罷市及罷課。11個環保團體今日（10日）宣布響應罷市，將於周三停工一天。