【逃犯條例】11環團響應6．12罷市反修例 (19:33)

民陣昨（9日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》，稱有103萬人參加，特區政府其後發稿表示，修例草案會如期在周三（12日）恢復二讀，有網民發起周三罷工、罷市及罷課。11個環保團體今日（10日）宣布響應罷市，將於周三停工一天。
環保觸覺、綠領行動、守護大嶼聯盟、創建香港、香港自然生態論壇、龍尾環境教育中心、自然脈絡、香港海豚保育學會、大嶼山愛護水牛協會及土地正義聯盟，聯合發出聲明，就政府在百萬市民遊行後仍「對撤回修訂《逃犯條例》充耳不聞」，表示憤怒及遺憾，故宣布於周三停止辦公一天，方便員工參與當日的反修例行動。
另外，綠色力量開設的facebook專頁「回收俠——紙包飲品盒回收 Drink Carton Recycling」亦發帖，宣布綠色力量周三會「休息」一天，響應反修例行動。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 罷市 罷工 環保團體 環團 環保觸覺 綠領行動 守護大嶼聯盟 創建香港 香港自然生態論壇 龍尾環境教育中心 自然脈絡 香港海豚保育學會 大嶼山愛護水牛協會 土地正義聯盟 綠色力量 編輯推介