【逃犯條例】教育局：反對罷課　譴責暴力行為 (20:00)

就有團體呼籲周三（12日）罷工罷市罷課，教育局回覆查詢表示，反對任何罷課主張。局方稱，一再強調，平和、有序的校園環境和氣氛對學生的學習、成長至關重要，任何課堂時間，包括學期末考試或考試後學校安排的活動，都是學生寶貴的學習經歷，不應受到干擾。
教育局表示，尊重市民以和平、守法的方式表達意見，對於昨晚（9日）至今日（10日）凌晨發生的暴力示威行為，予以譴責。局方和教育界均提醒青年學生切勿參與違法活動，以免危害自身安全，令父母、師長痛心，甚或因觸犯法例，影響前途，抱憾終身。
對於有個別團體或人士因修訂《逃犯條例》爭議，揚言發動學生罷課，教育局認為是極不負責任的行為，呼籲家長和教師，幫助學生從多角度理解社會議題，培養他們客觀、持平的分析能力，以和平、理性的方式表達意見。
另外，教聯會表示，留意到有激進學生組織在網上聲言若政府不撤回修例，不排除進行升級行動。教聯會對此深表憂慮，呼籲學生切勿參與衝擊行動，以免危害自身安全，誤墮法網，前途盡毀。
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