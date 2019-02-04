【逃犯條例．反修例遊行】暴力衝突警拘19人　舊灣仔警署外358人或遭檢控 (18:02)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，昨日至今，警方先後以非法集會罪名拘捕19人；另舊灣仔警署外的358人中，介乎16至25歲的佔八成，當時被警方確認為非通緝犯和沒攜帶違禁品，並登記身分證後，暫予以放行離開。惟警方認為，他們可能涉及其間灣仔告士打道的非法集會，將保留追究權利。

李桂華強調，警方將根據示威者事後遺下的物品，包括眼罩等保護裝備；口罩、衣物等企圖阻礙警方辨別身分的物品；膠索、火機、塗鴉噴漆等生事工具，以及攻擊性武器等進行調查，認為上述物品能夠證明有關激進行為是有組織及預謀，重申警方絕不故息罔顧法紀的人，誓必跟進追究到底。

逃犯條例．反修例遊行 相關報道：

韓國瑜盼港府做出讓港人放心決定 柯文哲：台灣人在看香港會變成怎樣

中國日報：部分港人被蒙蔽 環時：勾結西方撼動不了大局

立法會外清場後遺變形鐵馬 女子圍政總苦行

林鄭讚遊行市民「熱愛香港」 堅持如期修例是履行承諾

民陣估算103萬人 雷鼎鳴：無乜用腦

林鄭11時見傳媒 張建宗譴責示威者暴力行為

吳秋北：反對派針對撐修例聯署「作大」遊行人數 又逼專業團體政治歸邊

【短片】美加多地陸續聲援 中國外交官波士頓遇示威

明報民調：逾三成人首次遊行 八成憂法律制度一國兩制受衝擊

【多圖】警清晨完成清場 稱制服逾200人

警立法會大樓外清場 宣布非法集結 示威者走往龍和道

縮時片看遊行日至夜 記錄103萬人上街反修例

民陣盼林鄭回應市民訴求 政府：繼續聆聽