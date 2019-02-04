【逃犯條例．反修例遊行】暴力衝突警拘19人　舊灣仔警署外358人或遭檢控 (18:02)

民陣昨午（9日）發起反對修訂《逃犯條例》遊行，入夜後逾百名示威者試圖突破立法會大樓外圍的警方防線，與警員發生衝突和追逐。警方今午（10日）召開記者會交代驅散示威者行動，稱示威衝突造成8名男警員受傷，其中傷勢最嚴重的右眼角受傷需縫15針，目前正留院，另有警員被踢傷，或遭投擲的物件導致頭及臉部受傷。
有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，昨日至今，警方先後以非法集會罪名拘捕19人；另舊灣仔警署外的358人中，介乎16至25歲的佔八成，當時被警方確認為非通緝犯和沒攜帶違禁品，並登記身分證後，暫予以放行離開。惟警方認為，他們可能涉及其間灣仔告士打道的非法集會，將保留追究權利。
李桂華強調，警方將根據示威者事後遺下的物品，包括眼罩等保護裝備；口罩、衣物等企圖阻礙警方辨別身分的物品；膠索、火機、塗鴉噴漆等生事工具，以及攻擊性武器等進行調查，認為上述物品能夠證明有關激進行為是有組織及預謀，重申警方絕不故息罔顧法紀的人，誓必跟進追究到底。
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