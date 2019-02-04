【逃犯條例．反修例遊行．短片】2017年稱倘偏離主流意見會辭職　林鄭今說「承諾是建設法治香港」 (18:12)

林鄭月娥說：「我對於香港市民的承諾是堅定的，我的承諾就是建設香港成為一個有法治、文明、和諧、包容的社會。我正在盡我的努力，我會繼續盡我的努力。」她續解釋，上任兩年以來，在推動經濟及金融等方面都有努力，推動創科發展獲得前所未有的認同，這些皆是她的承諾。

2017年3月14日，林鄭月娥在7間電子傳媒合辦的特首選舉辯論上，被問及「你是否信任香港人？如果當選，當社會上主流的意見，與你個人分歧很大的時候，會怎樣做？」

林鄭月娥當時回答：「我百分之百信任香港人，所以當香港如果有一些事，香港的主流意見同我的意見不同，我一定會接受香港人的意見；如果香港人的主流意見令到我無辦法再擔任行政長官，我會辭職。」

逃犯條例．反修例遊行 相關報道：

林鄭讚遊行市民「熱愛香港」 堅持如期修例是履行承諾

民陣估算103萬人 雷鼎鳴：無乜用腦

【短片】美加多地陸續聲援 中國外交官波士頓遇示威

明報民調：逾三成人首次遊行 八成憂法律制度一國兩制受衝擊

縮時片看遊行日至夜 記錄103萬人上街反修例