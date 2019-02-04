【逃犯條例．反修例遊行．短片】2017年稱倘偏離主流意見會辭職　林鄭今說「承諾是建設法治香港」 (18:12)

民陣發起反對《逃犯條例》修訂遊行，稱有103萬人參加。特首林鄭月娥今早（10日）見傳媒，有記者重提她2017年於特首選舉論壇上承諾，若港人主流意見令她無法再擔任行政長官，她會辭職；她今日表示，對香港市民的承諾是堅定，會繼續盡努力。
林鄭月娥說：「我對於香港市民的承諾是堅定的，我的承諾就是建設香港成為一個有法治、文明、和諧、包容的社會。我正在盡我的努力，我會繼續盡我的努力。」她續解釋，上任兩年以來，在推動經濟及金融等方面都有努力，推動創科發展獲得前所未有的認同，這些皆是她的承諾。
2017年3月14日，林鄭月娥在7間電子傳媒合辦的特首選舉辯論上，被問及「你是否信任香港人？如果當選，當社會上主流的意見，與你個人分歧很大的時候，會怎樣做？」
林鄭月娥當時回答：「我百分之百信任香港人，所以當香港如果有一些事，香港的主流意見同我的意見不同，我一定會接受香港人的意見；如果香港人的主流意見令到我無辦法再擔任行政長官，我會辭職。」
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