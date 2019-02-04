【逃犯條例．反修例遊行】民陣號召6．12早上10時集會　民主派聯署斥林鄭漠視民意觸發抗爭 (17:15)

民陣召集人岑子杰表示，周三（12日）將於早上10時開始集會，預計下午3至4時進入二讀程序，「何時完會，民陣就何時結束集會，會持續、不斷發生」。但他稱無信心能使用立法會示威區，若被拒將改往添美道集會。他說若能在示威區集會，便可安排電視直播，將會議聲音傳達予群眾，並稱若市民走出來，民陣定會盡力做到最好，提升、改善裝備。

民主派議員斥林鄭月娥為社會不穩的罪魁禍首、「焦土之母」，嚴正要求林鄭月娥須正視遊行市民訴求，撤回修例。

工黨張超雄表示，會發起社福界罷工，暫未定何時罷工，會商討；社總已發起業界周三（12日）請假行動（相關報道按此），張超雄稱理解社工或憂慮罷工對服務使用者造成顧慮，故主要針對非緊急服務，以酌情態度去做。

教育界議員葉建源稱，教育界強烈反對修例，會認真商討如何行事。議會陣線朱凱廸表示，民主派地區直選議員會計劃本周末在18區地區組織作地區動員，令建制派地區樁腳不能「遮遮掩掩」。

民主黨胡志偉呼籲所有市民用自己方法癱瘓政府工作，如罷工罷課罷市、拒交稅等，向政府表達憤怒，「所有可對政府施予壓力都要做」。

民陣召集人岑子杰稱，周三立法會大會期間，冀在立法會示威區集會，並安排電視直播，若被拒將移師添美道。至於會否衝擊立法會，岑子杰表示，民陣要組織最大型的行動，加上當中有人扶老攜幼，也不是每個人也勇武，希望能獲體諒，但明白年輕人面對政府會感無力和難受。民主派會議召集人毛孟靜指出，若衝擊或企圖阻止議員開會，或會有法律問題。

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