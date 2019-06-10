【佔中九子案判刑】官：陳淑莊需電療　即時監禁非合適 (16:45)

佔中9人案被告之一的公民黨立法會議員陳淑莊，早前被裁定煽惑他人犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪成，因需做手術切除腦瘤而押後判刑，今（10日）被判囚8個月，緩刑兩年。
法官陳仲衡表示，陳淑莊代表律師稱其腦瘤尚未完全切除，需在未來3個月連續進行30次放射治療（俗稱電療），不接受治療或令腦瘤變大；陳淑莊在切除腦瘤手術後出現疊視，走路時難以平衡身體，需家人從旁照顧。
陳官信納辯方呈上的醫療報告，認為陳淑莊不是為逃避8個月監禁，其治療計劃屬真實。陳官稱，懲教署雖能向被告提供治療，但考慮她需定時接受電療、承受電療帶來的副作用、被告因疊視問題需由他人照顧，認為即時監禁的判刑並非合適。
陳官表示，若被告面臨長時間刑期，法庭將別無他選判處即時監禁，惟被告面臨刑期只是以月計算，法庭亦應考慮公義原則（interest of justice)，故認為適合判緩刑。
陳官指出，4月24日判刑時相同控罪量刑標準同樣適用於陳淑莊，她沒有表示悔意，但佔領行動屬和平，量刑起點為9個月，因其品格良好，減刑一個月，終判8個月，緩刑兩年。
公眾聞判後站起拍掌，掌聲雷動，有人互相擁抱、有人喜極而泣。陳淑莊攙扶拐杖從犯人欄緩緩步出，逐一與支持者握手，庭外支持者亦拍掌叫好。
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