【逃犯條例】梁君彥批153項修正案　禁議員攜「大聲公」入會議廳 (15:37)

梁君彥指出，共有22名議員就《逃犯條例》修訂草案提出合共258項修正案，是歷來最多議員就一項法案提出修正案，他批准其中153項，佔總數約六成。獲批的修正案，主要是修訂或增訂修例草案細節，包括生效及失效日期和移交限制等，都屬於草案涵蓋範圍；其餘修正案不獲批准提出，主要是超出草案涵蓋範圍，或者修正案中英文不一致、不準確或有錯誤字句等。

梁君彥稱，批准大量修正案，是考慮到審議《逃犯條例》修訂的情況「前所未有」，恢復二讀前未經法案委員會審議，故他決定「寬鬆處理」，只要修正案不違反議事規則便批准提出。

至於行管會規定議員不可攜帶「擾亂議會秩序或構成安全威脅」的物品，梁君彥稱現未知什麼物件屬「危害他人」，但「大聲公」等就屬於擾亂秩序，不可帶入會議廳。

另外，昨日（9日）反修例遊行後，有示威者在今日凌晨衝擊立法會，梁君彥強烈譴責。他展示稱在現場發現的「極具攻擊性物品」圖片，包括3呎長自製長矛、電鋸和易燃物品等，要求執法部門果斷執法，確保立法會大樓安全及議會順利進行。

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