西九展覽中心一帶近14萬平方米用地邀發展意向　西九管理局冀營運分成逐步遞增 (14:23)

ACE項目毗鄰香港故宮文化博物館，總樓面面積約13.5萬平方米，除包括約8.1萬平方米酒店及辦公室，亦包括約4.7萬平方米的展覽中心和近6900平方米的零售、餐飲和娛樂設施。西九管理局行政總裁栢志高表示，管理局會保留用地及設施的業權，要求中標者於5年內完成設計及興建，之後30年營運，其間須向管理局支付某個百分比的總收入分成額，「我預期該分成額會隨時間遞增（increasing overtime）」。

至於甄選條件，栢志高指出，中標者應有能力建造該設施，設施能吸引觀眾，並在財務上可行；若未能於5年內完成設計及建造，會有相應懲罰機制。

被問及ACE項目如何解決西九財赤困境，栢志高表示，任何收入來源原則上都有助紓解財赤問題，但單一項目並不足夠，然而這是第一步，隨着日後更多酒店、辦公室和住宅項目上馬，有望扭轉財赤局面。

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