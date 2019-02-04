西九展覽中心一帶近14萬平方米用地邀發展意向　西九管理局冀營運分成逐步遞增 (14:23)

政府於2017年宣布向西九文化區管理局加強財務安排，管理局獲批總樓面面積逾36萬平方米的酒店、辦公室、住宅發展權，當中總樓面面積約8.1萬平方米的酒店和辦公室用地，與展覽中心率先共同發展，成為ACE（藝術、商業、展覽）項目。管理局今早（10日）表示，將於周三（12日）起就ACE項目公開邀請私人機構提交發展意向，為期兩個月，暫定今年第三季至第四季招標，明年第三季批出合約，預計2025年落成，中標者需以「建造、營運及移交」（BOT）模式負責設計、融資、維修和管理項目。
ACE項目毗鄰香港故宮文化博物館，總樓面面積約13.5萬平方米，除包括約8.1萬平方米酒店及辦公室，亦包括約4.7萬平方米的展覽中心和近6900平方米的零售、餐飲和娛樂設施。西九管理局行政總裁栢志高表示，管理局會保留用地及設施的業權，要求中標者於5年內完成設計及興建，之後30年營運，其間須向管理局支付某個百分比的總收入分成額，「我預期該分成額會隨時間遞增（increasing overtime）」。
至於甄選條件，栢志高指出，中標者應有能力建造該設施，設施能吸引觀眾，並在財務上可行；若未能於5年內完成設計及建造，會有相應懲罰機制。
被問及ACE項目如何解決西九財赤困境，栢志高表示，任何收入來源原則上都有助紓解財赤問題，但單一項目並不足夠，然而這是第一步，隨着日後更多酒店、辦公室和住宅項目上馬，有望扭轉財赤局面。
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