【逃犯條例．反修例遊行】中國日報：部分港人被蒙蔽　環時：勾結西方撼動不了大局 (14:06)

《中國日報》英文社評首先引用保公義撐修例大聯盟的超過70萬人聯署支持修例數字，稱修例旨在填補法律漏洞，讓香港不會成為罪犯天堂，理應得到香港社會支持。

社評其後指出，任何公正的人都會認為修例草案是合法、明智和合理的草案，有助香港鞏固法治及彰顯公義，然而部分香港人卻被民主派及外國勢力所蒙蔽（hoodwinked），沒有意識到民主派是透過破壞港府公信力和聲譽來獲取政治資本，也沒留意到外國勢力借香港傷害中國，對此感到可惜。

《環球時報》社評題為〈反對派勾結西方撼動不了香港大局〉，當中特意提及美國政客針對修例的言論，認為修例爭議「顯然與美國對華發動貿易戰有關」，更稱美國是以損毁香港的繁榮穩定為手段來遏制中國發展，「一些激進反對派應該對此心知肚明」。

社評認為，香港事務純屬中國內政，香港民主派「挾洋自重的政治操作方式」既不得人心，也與落實「一國兩制」背道而馳，強調修例目的正當，「港府和主流民意為法治和公義而做的努力，絕不能半途而廢」。

（中國日報/環球時報）

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