【逃犯條例．反修例遊行】林鄭讚遊行市民「熱愛香港」　堅持如期修例是履行承諾 (12:30)

特首林鄭月娥今早（10日）約11時，首度親身回應民陣昨日（9日）反對《逃犯條例》修訂的遊行。她重申，近年涉及內地的議題，港人意見愈趨兩極化。她否認今次修例是中央授意，稱提出修例是她認為應堵塞法律漏洞，並獲北京同意；她也收到逾300個團體表態支持修例，認為這類意見都是跟「熱愛香港」的示威市民般，都有共同願望，即希望香港能完善法治和彰顯公義。她作為特首，在今次爭議中已盡量求取平衡，和作出正面積極回應，履行她希望香港能成為法治文明及和諧包容社會的堅定承諾。
林鄭月娥否認，她昨日有跟中央政府代表開緊急會議商討局勢。對遊行反映的民情，她也相信中央政府已注視到，毋須她再向中央說明。
林鄭月娥表示，會在修例草案周三（12日）交立法會通過前後，再作4項措施。第一，會加強密集向各界解說修例內容及目的，尤其是因應各界建議所提出的第二次修訂內容，修例通過後有關解說亦會繼續；第二，會在修例二讀前向立法會提交相關的政策聲明，具體列明修例後政府將如何增加對當事人的人權保障，以便議員討論；第三，接受部分政黨早前公開建議，修例通過後，會定期向立法會匯報每宗移交個案的進展；第四，增撥人手予律政司，加快跟內地和台灣等不同司法管轄區落實以長期協議形式來移交逃犯，並以附屬法例形式交立法會通過。
她亦提醒社運團體，不要以激進行動阻撓立法會審議修例，當局亦會全面追究午夜前後有示威者作出的暴力行為。
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