【逃犯條例．反修例遊行】林鄭讚遊行市民「熱愛香港」　堅持如期修例是履行承諾 (12:30)

林鄭月娥否認，她昨日有跟中央政府代表開緊急會議商討局勢。對遊行反映的民情，她也相信中央政府已注視到，毋須她再向中央說明。

林鄭月娥表示，會在修例草案周三（12日）交立法會通過前後，再作4項措施。第一，會加強密集向各界解說修例內容及目的，尤其是因應各界建議所提出的第二次修訂內容，修例通過後有關解說亦會繼續；第二，會在修例二讀前向立法會提交相關的政策聲明，具體列明修例後政府將如何增加對當事人的人權保障，以便議員討論；第三，接受部分政黨早前公開建議，修例通過後，會定期向立法會匯報每宗移交個案的進展；第四，增撥人手予律政司，加快跟內地和台灣等不同司法管轄區落實以長期協議形式來移交逃犯，並以附屬法例形式交立法會通過。

她亦提醒社運團體，不要以激進行動阻撓立法會審議修例，當局亦會全面追究午夜前後有示威者作出的暴力行為。

逃犯條例．反修例遊行 相關報道：

民陣估算103萬人 雷鼎鳴：無乜用腦

林鄭11時見傳媒 張建宗譴責示威者暴力行為

吳秋北：反對派針對撐修例聯署「作大」遊行人數 又逼專業團體政治歸邊

【短片】美加多地陸續聲援 中國外交官波士頓遇示威

明報民調：逾三成人首次遊行 八成憂法律制度一國兩制受衝擊

【多圖】警清晨完成清場 稱制服逾200人

警立法會大樓外清場 宣布非法集結 示威者走往龍和道

縮時片看遊行日至夜 記錄103萬人上街反修例

民陣盼林鄭回應市民訴求 政府：繼續聆聽