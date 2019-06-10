警署汽油彈案押後周五再訊　不准被告保釋 (12:33)

25歲被告莊鑫淼，報稱無業，被控兩項緃火罪名。控罪稱，他在今年6月7日，分別在灣仔軍器廠街的警察總部外用火損壞一架警車，以及在跑馬地警署外用火損壞跑馬地警署外牆。庭上所見，被告提堂時，法庭無明顯加強保安，只有3名庭警在犯人欄負責看管被告。

控方申請將案件押後，並透露警方將於明日（11日）及後日（12日）進行認人手續，要求將被告還押警方看管，辯方則稱被告服用精神藥物多年，要求還押荔枝角收押所或小欖精神治療中心；裁判官最後拒絕辯方要求，下令被告還押警方看管。

消息稱，案發時現場有閉路電視拍攝到過程，涉案車輛由被告登記，為追避警方追捕時更曾走入一名不認識的92歲婦人家中，和抗拒警方，警方事後在其車輛上找到小量的可卡因和冰毒等，被告有可能被加控更多控罪。

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