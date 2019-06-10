【佔中九子案判刑】陳淑莊案下午2時宣判　律師︰盼判緩刑 (12:05)

佔中9人案被告之一、公民黨立法會議員陳淑莊，早前被裁定煽惑他人犯公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪成後，因需做手術切除腦瘤而押後今日（10日）在西九龍裁判法院判刑。辯方表示，陳淑莊腦瘤未完全切除，醫生建議她必須接受電療，每周5日到醫院治療，加上她手術後有疊視，影響日常活動，希望可判處緩刑。法官稱需時考慮，押後至下午2時宣判。
代表辯方的資深大律師王正宇表示，陳淑莊良性腦瘤中有一部分接近腦幹，未能完全切除；他又引述醫生報告建議她必須接受電療，當中未來三個月治療尤其重要，故她每周需5日到醫院，由相關專家在場監督治療，全港目前則只有兩間公立醫院提供服務。
辯方曾去信懲教署詢問相關治療配套，但署方沒有提及如何提供電療服務，只稱會提供適切治療及公立醫院服務。
辯方提到，陳淑莊接受切除手術後出現的疊視（Double vision），至少會持續6個月，影響日常活動，連平常走路也不易取得平衡，需由他人照顧。辯方希望法庭考慮陳淑莊由2006年起從事公職，及其現時健康情況，判處她緩刑。
控方引述《監獄條例》11條予法庭參考，稱若懲教署信納囚犯患病，但無法在監獄獲得妥當治療，或囚犯應接受及意欲接受某項無法在監獄妥當進行的外科手術，可將該囚犯帶往政府醫院或其他合適地方，以便接受治療或進行手術；而該囚犯在該段離獄外出期間，須當作受合法羈押。
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