【逃犯條例．反修例遊行】吳秋北：反對派針對撐修例聯署「作大」遊行人數　又逼專業團體政治歸邊 (10:08)

民陣昨日（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，大會稱有103萬人出席，警方則表示最高峰時有24萬人參與。保公義撐修例大聯盟副召集人、工聯會會長吳秋北，今晨（10日）接受港台節目訪問時表示，反對派明顯是針對他們收集到的超過70萬個支持修例聯署，「作大」遊行人數，認為警方數字比較「靠譜」。
他又指出，他們的聯署有身分證4位數字和姓名核實，他們也清理了13多萬個虛假簽名，未來聯署行動將會繼續，相信支持修例的聯署數字會繼續上升。
被問及如何核實聯署人提供身分證頭4位數字的真假，或是否會邀請獨立機構協助核實，吳秋北稱，相信市民既然參與聯署，他們是會提供正確資料，大聯盟也無需要作假數字。
他強調，支持修例民意明顯，且有不少香港市民被恐嚇誤導，政府不應忽視支持修例的聲音，公義必須得到伸張，修例是勢在必行。
另外，被問及有關律師會和大律師公會雙雙發聲明質疑修例一事，吳秋北認為，是反對派逼令這些專業團體政治歸邊，對此感到非常可惜，認為香港法治應該檢討。
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