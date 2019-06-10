【佔中九子案判刑】陳淑莊到庭候判　稱有疊視將呈交醫療報告 (10:19)

佔中九子案中獲押後判刑的公民黨立法會議員陳淑莊，今日（10日）判刑。她今早8時50分抵達西九龍裁判法院時，戴上白色口罩、身穿白色連身裙和銀色尖頭鞋現身，由律師團隊成員挽其手臂進入法院大樓。
陳淑莊會見傳媒時，一手執拐杖協助步行，另一手挽親友向前行，面容憔悴。她表示，代表律師將會在庭上提交最新的醫療報告；現時她有疊視情况，需靠拐杖平衡。另外，她亦感謝到場支持的朋友及香港人，令她在做手術的日子有信心。
同案已獲判刑的朱耀明、張秀賢和鍾耀華均有到庭支持，陳日君樞機和戴耀廷太太等亦在場。
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