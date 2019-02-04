【逃犯條例．反修例遊行．短片】美加多地陸續聲援　中國外交官波士頓遇示威 (08:58)

據社交媒體專頁「全球集氣反送中」帖文所示，全球今次共有29座城市發起活動聲援香港。因時差關係，華盛頓、紐約、三藩市、溫哥華和多倫多等美加多座城市，在香港遊行期間及之後才有反修例活動。

其中在紐約，不少反對修例者聚集在時報廣場前，舉起標語及黃傘聲援香港遊行。主辦單位稱，有2000多人參與行動；至於西岸的三藩市亦有集會反對修例，當中前學運領袖方政、早前被拒入境香港的前學運領袖封從德和中大政治與行政學系副教授馬嶽均有發表演講。

另外，曾發文稱「我來自香港，不是中國」而引起關注的美國留學生、前學民思潮成員許穎婷，在社交專頁上載她和示威者在波士頓向中國外交官的示威片段。

片段所見，當時是波士頓龍舟節活動，一名相信是中國領事館外交官正在發言，突然有不少示威者闖入會場，高舉標語並叫喊「反送中撤惡法」口號，惟示威未有打斷活動，該名外交官在片段結束時仍在繼續發言。

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