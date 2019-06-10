【佔中九子案判刑】陳淑莊判囚8月緩刑兩年 (14:47)

陳淑莊表示，今日身穿白衣，是因為她昨日（9日）未能參加遊行，欣賞港人知道即使未必能帶來改變，也要出來遊行，不願被政府壓下去。

【14:16】佔中9人案被告之一的公民黨立法會議員陳淑莊，早前被裁定煽惑他人犯公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪罪成，因需做手術切除腦瘤，押後今日（10日）判刑。陳淑莊今被判囚8個月，緩刑兩年。

陳淑莊（47歲）的代表律師4月24日向法官呈上醫療報告，稱她的腦部需動手術，情况「危及生命」，醫生會安排兩周內做手術，故向法庭申請押後判刑，獲法官陳仲衡批准。

陳淑莊早前向傳媒交代病况時稱，4月4日入院接受全身檢查，直至4月底判刑前不久取得報告，證實其左腦有一個直徑4.2厘米、約一個乒乓球般大的腫瘤，該腫瘤並已壓着其腦幹，經醫生診斷為腦膜瘤，要施開腦手術確定是良性或惡性，並形容當時出現頭暈及面部麻痹等病徵。陳淑莊其後於5月初完成切除腦瘤手術。

至於同案另外8名被告早前已判刑，戴耀廷（54歲）和陳健民（60歲）被判囚16個月，邵家臻（49歲）和黃浩銘（30歲）被判囚8個月，4人即時入獄；朱耀明（75歲）、鍾耀華（26歲）、李永達（63歲）獲判緩刑；張秀賢（25歲）被判200小時社服令。

佔中九子案 相關報道：

陳淑莊到庭候判 稱有疊視將呈交醫療報告

陳淑莊邵家臻罪成 或失議席及不能選2020年立法會

佔中九子陳情全文一覽

陳淑莊陳情：有幸為這個家努力 今生無怨無悔