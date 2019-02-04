【逃犯條例．反修例遊行．多圖】警清晨完成清場　稱制服逾200人 (07:23)

【06:06】清晨6時許，人群被趕往灣仔，警方完成清場，對最後一批示威者完成搜身。現場地下遺下大堆垃圾，包括眼罩、口罩和水樽等。警方稱，昨晚行動制服逾200人。
【04:11】警方廣播，表示有理由相信示威者已參與非法集會，保留追究權利，會檢查示威者身分及搜查有否違禁品，如非被通緝及無違禁品會放行。
【03:30】警務處長盧偉聰探望受傷警員後表示，今次是有小部分激進暴力示威者不斷挑釁前線警員，和鼓動其他示威者衝擊警方防線；雖則當中不少人都戴口罩，但警方會不停蒐證，追究到底。他強調，有足夠警力應付相關示威，並會再評估及部署，來應付周三（12日）立法會恢復修訂《逃犯條例》二讀辯論。
【02:08】現場再有人掟水樽，警察出動胡椒噴劑，多名示威者被噴中。
【02:02】大批示威者走出電訊大廈對出告士打道。
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